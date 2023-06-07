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    X5 Retail Group возобновила развитие в Петербурге. В ФАС пока не знают, можно ли ей это делать

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    X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), которая раньше не могла открывать новые магазины в Петербурге из-за превышения доли рынка в 25%, вернулась к развитию к Северной столице. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько участников рынка и подтвердили в самой компании 7 июня.

    «Рынок торговли продовольственными продуктами Санкт-Петербурга в 2022 году показал сильный рост с высокой динамикой. В результате доля X5 снизилась, и мы можем вновь открывать магазины в Санкт-Петербурге, в частности "Пятерочки"», — сказали в пресс-службе. Также ретейлер анализирует возможность запуска дискаунтера «Чижик».

    Как компания оценивает свою долю и сколько именно новых точек намерена открыть в этом году, в пресс-службе не ответили. Директор по развитию торговой сети «Пятерочка» на Северо-Западе Андрей Кондратюкин ранее сообщил журналистам, что информацию о возможности открытия новых точек в Петербурге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила компании еще полтора месяца назад, передают «Ведомости». Однако в пресс-службе настаивают, что цитата была приведена неверно, и ретейлер возобновил развитие, опираясь на собственную оценку рыночной доли.

    Петербургское УФАС в последние годы не публикует результаты исследования о долях рынка крупнейших сетей. В ответ на запрос «Фонтанки» в ведомстве сообщили, что теперь сбор данных для расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, проводит ФАС России. «В настоящее время анализ данных находится в работе», — сообщили в ведомстве.

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