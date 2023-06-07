X5 Retail Group возобновила развитие в Петербурге. В ФАС пока не знают, можно ли ей это делать

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), которая раньше не могла открывать новые магазины в Петербурге из-за превышения доли рынка в 25%, вернулась к развитию к Северной столице. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько участников рынка и подтвердили в самой компании 7 июня.



«Рынок торговли продовольственными продуктами Санкт-Петербурга в 2022 году показал сильный рост с высокой динамикой. В результате доля X5 снизилась, и мы можем вновь открывать магазины в Санкт-Петербурге, в частности "Пятерочки"», — сказали в пресс-службе. Также ретейлер анализирует возможность запуска дискаунтера «Чижик».

