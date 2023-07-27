В половине стран мира за месяц не выявили ни одного случая заражения ковидом

За последние 28 дней в половине стран мира не регистрировали новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения 27 июля.



За этот период во всем мире было зарегистрировано более 868 000 новых случаев заболевания COVID-19 и более 3700 смертей. «В настоящее время зарегистрированные случаи неточно отражают уровень заражения из-за сокращения тестирования и отчетности. В течение 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили как минимум об одном случае — эта доля снижается с середины 2022 года», — отмечается в сообщении.