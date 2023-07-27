    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    754мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.05eur99.72

    В половине стран мира за месяц не выявили ни одного случая заражения ковидом

    635
    9 комментариев

    За последние 28 дней в половине стран мира не регистрировали новые случаи заражения COVID-19. Об этом сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения 27 июля.

    За этот период во всем мире было зарегистрировано более 868 000 новых случаев заболевания COVID-19 и более 3700 смертей. «В настоящее время зарегистрированные случаи неточно отражают уровень заражения из-за сокращения тестирования и отчетности. В течение 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили как минимум об одном случае — эта доля снижается с середины 2022 года», — отмечается в сообщении.

    По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в России за предыдущую неделю выявили 3 182 случая заболевания коронавирусом, 1110 человек госпитализированы, 42 скончались.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоронавирусВОЗ
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close