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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Кино

    «Ленфильм» нанес на кинокарту точки Петербурга, где снимались культовые фильмы

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    3 комментария
    Фото: Bubble
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    «(От)личный Петербург» уже давно в курсе, что наш город прекрасно играет в кино. И не только роль декораций, но и вполне себе действующего героя. У нас даже номинация такая была в прошлом году. Да и режиссеры это подтверждают.

    В этом году номинации у нас другие, и вы сами можете выдвинуть место или коллектив на премию «(От)личного Петербурга»!

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    Теперь у любителей отечественного кинематографа есть возможность строить собственные тематические маршруты по Петербургу — там, где снимались известные фильмы. В этом поможет интерактивный проект «Кинокарта России». «Фонтанка» уже о нем писала.

    Это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Недавно киностудия «Ленфильм» разместила на платформе интернет-сервиса первые 50 точек: места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и других.

    К примеру, фильм «Собачье сердце» начинается с кадров заснеженного Апраксина двора, темных фигур куда-то спешащих людей, с шума проезжающих старых трамваев. По улицам мрачного города скитается бездомный пес, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно здешние улицы сохранили колорит начала XX века и аутентичность ушедшей эпохи.

    А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше.

    На карту нанесены и точки, где снимались отдельные короткие эпизоды: в «Гении» фальшивые купюры разлетаются из окна машины, едущей вдоль канала Грибоедова; дама в черном из «Женитьбы» бежит от преследования по улице Репина; Шариков из «Собачьего сердца» играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии…

    «Ленфильм» — участник «Новой туристской географии», реализуемой Комитетом по развитию туризма Петербурга. Проект представляет места и маршруты, которые помогают гостям города раз за разом открывать для себя Северную столицу с новых сторон, в зависимости от интересов и настроения.

    Фото: Bubble

    «(От)личный Петербург» предлагает читателям принять участие в выдвижении кандидатов на III ежегодную премию проекта. Именно вы можете подсказать нам лучшее место в предложенных номинациях. В шорт-листы войдут те, кто наберет наибольшее количество голосов. Затем мы с вами определим победителей в каждой номинации финальным голосованием. Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов!

    Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

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