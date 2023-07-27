«Ленфильм» нанес на кинокарту точки Петербурга, где снимались культовые фильмы

Фото: Bubble Поделиться Поделиться





«(От)личный Петербург» уже давно в курсе, что наш город прекрасно играет в кино. И не только роль декораций, но и вполне себе действующего героя. У нас даже номинация такая была в прошлом году. Да и режиссеры это подтверждают.



В этом году номинации у нас другие, и вы сами можете выдвинуть место или коллектив на премию «(От)личного Петербурга»!

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Теперь у любителей отечественного кинематографа есть возможность строить собственные тематические маршруты по Петербургу — там, где снимались известные фильмы. В этом поможет интерактивный проект «Кинокарта России». «Фонтанка» уже о нем писала.



Это онлайн-карта значимых для киноиндустрии географических мест. Недавно киностудия «Ленфильм» разместила на платформе интернет-сервиса первые 50 точек: места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и других.

К примеру, фильм «Собачье сердце» начинается с кадров заснеженного Апраксина двора, темных фигур куда-то спешащих людей, с шума проезжающих старых трамваев. По улицам мрачного города скитается бездомный пес, размышляющий о жизни. Как известно, действие булгаковской повести происходит в Москве, а фильм режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку именно здешние улицы сохранили колорит начала XX века и аутентичность ушедшей эпохи.



А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х , практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше.



На карту нанесены и точки, где снимались отдельные короткие эпизоды: в «Гении» фальшивые купюры разлетаются из окна машины, едущей вдоль канала Грибоедова; дама в черном из «Женитьбы» бежит от преследования по улице Репина; Шариков из «Собачьего сердца» играл на балалайке в аудитории кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской академии…



«Ленфильм» — участник «Новой туристской географии», реализуемой Комитетом по развитию туризма Петербурга. Проект представляет места и маршруты, которые помогают гостям города раз за разом открывать для себя Северную столицу с новых сторон, в зависимости от интересов и настроения.

