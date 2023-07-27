Путин рассказал о помощи странам Африки в период пандемии коронавируса

Россия одной из первых пришла на помощь Африке в период расцвета коронавируса, а здравоохранение и борьба с пандемиями являются важной сферой сотрудничества РФ и африканских государств. Об этом в ходе пленарного заседания форума Россия — Африка
«Здравоохранение и борьба с эпидемиями являются важной сферой российско-африканского сотрудничества. Напомню, что Россия одной из первых пришла на помощь странам Африки в период пандемии коронавируса. Мы безвозмездно направили в африканские государства миллионы российских тестов. Вместе с ЮАР проводили научные исследования новых штаммов опасного вируса», — рассказал президент.
Глава государства добавил, что в настоящее время в России по медицинским специальностям проходят подготовку более
Кроме того, Россия настроена на сотрудничество с африканскими государствами и в области массовых коммуникаций, добавил Владимир Путин. В том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для работников и студентов массмедиа и проведения экспериментальных мероприятий.
«Уже ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке: информационного агентства ТАСС, «России сегодня», телеканала RT, ВГТРК, «Российская газета». Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространства России и Африки, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях», — подчеркнул президент.
Саммит Россия — Африка проходит в Петербурге