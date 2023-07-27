Путин рассказал о помощи странам Африки в период пандемии коронавируса

Россия одной из первых пришла на помощь Африке в период расцвета коронавируса, а здравоохранение и борьба с пандемиями являются важной сферой сотрудничества РФ и африканских государств. Об этом в ходе пленарного заседания форума Россия — Африка 27 июля рассказал президент Владимир Путин.



«Здравоохранение и борьба с эпидемиями являются важной сферой российско-африканского сотрудничества. Напомню, что Россия одной из первых пришла на помощь странам Африки в период пандемии коронавируса. Мы безвозмездно направили в африканские государства миллионы российских тестов. Вместе с ЮАР проводили научные исследования новых штаммов опасного вируса», — рассказал президент.