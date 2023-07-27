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    Путин анонсировал создание российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала

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    В 2023 году в районе Суэцкого канала может начаться строительство первых производственных мощностей российской индустриальной зоны. Об этом в ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка рассказал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания ведется на сайте «Экспофорума».

    «В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны. Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке», — сказал президент.

    Саммит Россия — Африка проходит в Петербурге 27–28 июля. Главные заявления президента РФ на пленарном заседании читайте в трансляции «Фонтанки».

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