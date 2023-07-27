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    Местами просто стоят. В Петербурге необычно плотное движение

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    Плотность движения в Петербурге днем 27 июля оценивается в 6–7 баллов из 10 возможных. Таковы данные сервиса «Яндекс.Пробки».

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    Тяжелая дорожная ситуация сложилась в центре, где по-прежнему стоит Садовая улица. Еще один серьезный затор образовался на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    С утра стоит набережная Обводного канала. Плотно на Дунайском проспекте, а также на Пулковском и Московском шоссе. Стоит внешнее кольцо КАД в сторону Предпортовой улицы и внутреннее — от Софийской.

    Читатели «Фонтанки» также сообщают о фактически «мертвой» пробке на Предпортовой улице.

    Напомним, что следить за ситуацией в центре можно в режиме онлайн.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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