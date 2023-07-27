Местами просто стоят. В Петербурге необычно плотное движение

Плотность движения в Петербурге днем 27 июля оценивается в 6–7 баллов из 10 возможных . Таковы данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Тяжелая дорожная ситуация сложилась в центре, где по-прежнему стоит Садовая улица. Еще один серьезный затор образовался на Университетской набережной и стрелке Васильевского острова.

С утра стоит набережная Обводного канала. Плотно на Дунайском проспекте, а также на Пулковском и Московском шоссе. Стоит внешнее кольцо КАД в сторону Предпортовой улицы и внутреннее — от Софийской.



Читатели «Фонтанки» также сообщают о фактически «мертвой» пробке на Предпортовой улице.