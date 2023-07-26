Россияне смогут без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн рублей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам брать комиссию с граждан за
Максимальная сумма бесплатных переводов составит
При этом изменения не будут распространяться на переводы, совершаемые человеком непосредственно в отделениях банка, поскольку это более затратные для банков операции. Также нововведения не коснутся переводов по номеру карты, потому что в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.
Соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» вступят в силу через