Россияне смогут без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн рублей

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам брать комиссию с граждан за онлайн-переводы на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Максимальная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. В пределах этого лимита банки будут не вправе ограничивать сумму таких операций и их количество.



При этом изменения не будут распространяться на переводы, совершаемые человеком непосредственно в отделениях банка, поскольку это более затратные для банков операции. Также нововведения не коснутся переводов по номеру карты, потому что в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

