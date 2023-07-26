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    Россияне смогут без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн рублей

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    Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам брать комиссию с граждан за онлайн-переводы на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Максимальная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. В пределах этого лимита банки будут не вправе ограничивать сумму таких операций и их количество.

    При этом изменения не будут распространяться на переводы, совершаемые человеком непосредственно в отделениях банка, поскольку это более затратные для банков операции. Также нововведения не коснутся переводов по номеру карты, потому что в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

    Соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» вступят в силу через 9 месяцев после их официального опубликования.

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