С корочками ФСБ, шевронами Вагнера, со стволом и радиацией. Мимо какого чудака не смогла проехать полиция Петербурга

В точке начала саммита Африка-Россия трудно решиться выехать на петербургские улицы на зеленом «Патриоте» с наклейками ФСБ, предупреждениями на лобовом стекле о заминировании и о радиации. Но одному это удалось. «Фонтанка» демонстрирует его и последствия.

Утром, 26 июля на пересечении проспекта маршала Говорова и улицы Возрождения (Кировский район) наряд ГИБДД посоветовал прижаться к обочине водителю УАЗ «Патриот» цвета хаки. Полицейских насторожили, прикрепленные к лобовому стеклу таблички, мол, внимание — едет взрывотехник ФСБ, а вот и классификация взрывчатых веществ.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По информации нашего издания, водитель еще больше смутил сотрудников, показав им удостоверение сержанта Федеральной пограничной службы ФСБ РФ. А на словах передал — он специалист-взрывотехник.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После чего, собственно, и начались уже совсем другие процедуры. Потому что приехала уже собака.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В салоне у него нашли интересный набор из шевронов «Вагнера», травматического пистолета «Гроза», боевого ножа, пятнистой формы с шевронами ФСБ, но уже с погонами старшего лейтенанта, патронов от ружья и объявления: если вы хотите эвакуировать мою машину, срочно позвоните в УФСБ — вот телефоны.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зовут оригинала Александр. Ему 33 года. И он не любит светиться в соцсетях. Однако, на одном из сайтов с афишей бизнес-мероприятий наш ньюсмейкер позиционирует себя как кандидат экономических наук, эксперт по решению бизнес-задач, эксперт в области построения и реконструкции отделов продаж. Окончил Саша СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», работал в General Motors (ЛАУРА), NAVIS DEVELOPMENT GROUP (NDG), Евросеть, занимал руководящие должности. Чуть больше личного о нем можно узнать из телефонных книг его знакомых.



В чужих смартфонах он назван как «Саня продажник с пистолетом», «Прицеп Тосно Саша ФСБ», «ЦСН ФСБ Взрывотехник», «Александр Опасный» и, наконец, «Люцифер моей любви».

Результат: на него нашли две статьи — 12.5ч1 (управление транспортом при запрещенных условиях) и 17.10 (нарушение использование госсимволов) КОАП РФ



По данным «Фонтанки», заглянули и к нему домой. И тут повод нашелся — для проверки правильного хранения оружия. Жена Александра оказалась уверена в том, что он и правда работает в ФСБ. Сам герой, не выходя из образа, признался ей в небольших проблемах на Литейном,

