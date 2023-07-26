    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    748мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.09eur99.69

    С корочками ФСБ, шевронами Вагнера, со стволом и радиацией. Мимо какого чудака не смогла проехать полиция Петербурга

    953
    6 комментариев

    В точке начала саммита Африка-Россия трудно решиться выехать на петербургские улицы на зеленом «Патриоте» с наклейками ФСБ, предупреждениями на лобовом стекле о заминировании и о радиации. Но одному это удалось. «Фонтанка» демонстрирует его и последствия.

    Утром, 26 июля на пересечении проспекта маршала Говорова и улицы Возрождения (Кировский район) наряд ГИБДД посоветовал прижаться к обочине водителю УАЗ «Патриот» цвета хаки. Полицейских насторожили, прикрепленные к лобовому стеклу таблички, мол, внимание — едет взрывотехник ФСБ, а вот и классификация взрывчатых веществ.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По информации нашего издания, водитель еще больше смутил сотрудников, показав им удостоверение сержанта Федеральной пограничной службы ФСБ РФ. А на словах передал — он специалист-взрывотехник.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    После чего, собственно, и начались уже совсем другие процедуры. Потому что приехала уже собака.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В салоне у него нашли интересный набор из шевронов «Вагнера», травматического пистолета «Гроза», боевого ножа, пятнистой формы с шевронами ФСБ, но уже с погонами старшего лейтенанта, патронов от ружья и объявления: если вы хотите эвакуировать мою машину, срочно позвоните в УФСБ — вот телефоны.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Зовут оригинала Александр. Ему 33 года. И он не любит светиться в соцсетях. Однако, на одном из сайтов с афишей бизнес-мероприятий наш ньюсмейкер позиционирует себя как кандидат экономических наук, эксперт по решению бизнес-задач, эксперт в области построения и реконструкции отделов продаж. Окончил Саша СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», работал в General Motors (ЛАУРА), NAVIS DEVELOPMENT GROUP (NDG), Евросеть, занимал руководящие должности. Чуть больше личного о нем можно узнать из телефонных книг его знакомых.

    В чужих смартфонах он назван как «Саня продажник с пистолетом», «Прицеп Тосно Саша ФСБ», «ЦСН ФСБ Взрывотехник», «Александр Опасный» и, наконец, «Люцифер моей любви».

    Результат: на него нашли две статьи — 12.5ч1 (управление транспортом при запрещенных условиях) и 17.10 (нарушение использование госсимволов) КОАП РФ

    По данным «Фонтанки», заглянули и к нему домой. И тут повод нашелся — для проверки правильного хранения оружия. Жена Александра оказалась уверена в том, что он и правда работает в ФСБ. Сам герой, не выходя из образа, признался ей в небольших проблемах на Литейном,

    Да, и к ФСБ он, конечно, не имеет никакого отношения.

    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close