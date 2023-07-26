    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.09eur99.69

    В Австралии погибли более 50 китов, выбросившихся на пляж

    437
    2 комментария

    Из-за массового выброса китов на берег в районе пляжа Чейнс погибла 51 особь круглоголовых китов. Об этом в среду, 26 июля, сообщил департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательной австралийского штата Вашингтон в соцсетях.

    Автор: видео youtube.com/ ABC News (Australia)

    Сейчас сотрудники и волонтеры пытаются спасти оставшихся 46 китов, которые находятся на мелководье. Их планируют вернуть в более глубокие воды.

    Как пишет издание News.com.au, спасательная операция сопряжена со множеством опасностей, включая «крупных, страдающих и потенциально больных китов, акул, волны тяжелой техники и судов». По словам экспертов, причины, по которым киты выбрасываются на сушу, неизвестны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АвстралияКиты
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close