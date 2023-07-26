В Австралии погибли более 50 китов, выбросившихся на пляж

Из-за массового выброса китов на берег в районе пляжа Чейнс погибла 51 особь круглоголовых китов. Об этом в среду, 26 июля, сообщил департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательной австралийского штата Вашингтон в соцсетях.
Автор: видео youtube.com/ ABC News (Australia)
Сейчас сотрудники и волонтеры пытаются спасти оставшихся 46 китов, которые находятся на мелководье. Их планируют вернуть в более глубокие воды.
Как пишет издание News.com.au, спасательная операция сопряжена со множеством опасностей, включая «крупных, страдающих и потенциально больных китов, акул, волны тяжелой техники и судов». По словам экспертов, причины, по которым киты выбрасываются на сушу, неизвестны.