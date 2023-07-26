С Qiwi-кошельков не снять наличные и не перевести деньги на банковские счета. Причина в претензиях ЦБ

«Киви банк», принадлежащий группе Qiwi, частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Как сообщает 25 июля ТАСС, на такие меры «Киви банк» вынужден пойти из-за предписания Банка России. Поводом стали претензии к ведению отчетности, передает агентство со ссылкой на пресс-службу банка.

Предписание от ЦБ вступило в силу 26 июля 2023 года, банк находится в контакте с регулятором для устранения недочетов.



Отмечается, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки, кроме самого Qiwi, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают как обычно.

