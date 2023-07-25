Путин рассказал о росте зарплат россиян на 10% впервые с 2018 года

В России впервые с 2018 года реальные зарплаты выросли двузначными темпами, заявил 25 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.



«С 2018 года впервые выросли двузначными темпами, в апреле более чем на 10%», — заявил Владимир Путин (цитата по телеканалу « Россия 24 »).



По словам президента, это значение среднее и в разных регионах и секторах «это смотрится по-разному», но рост есть, подчеркнул Путин, именно в реальном выражении.



Также глава государства заявил, что в 2023 году власти ожидают рост ВВП более чем на 2%, что компенсирует прошлогоднее падение на 2,1%.

