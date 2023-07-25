Путин: рост ВВП в 2% перекроет прошлогоднее снижение

Нефтегазовые доходы за последние полгода существенно выросли, а темпы роста валового внутреннего продукта ускорялись от месяца к месяцу, из-за чего по итогам года ВВП ожидается более 2%. Об этом 25 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

Он рассказал, что ВВП России еще со второго квартала прошлого года начал прибавлять по 0,5–0,7% ежеквартально. Если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6%, заявил Владимир Путин. От месяца к месяцу темпы ускорялись, и по итогам мая —до 5,4%. В конце года президент рассчитывает, что ВВП прибавит более 2%. Этот рост, по словам Путина, «отыграет прошлогоднее снижение».