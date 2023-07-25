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    Путин: рост ВВП в 2% перекроет прошлогоднее снижение

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    Нефтегазовые доходы за последние полгода существенно выросли, а темпы роста валового внутреннего продукта ускорялись от месяца к месяцу, из-за чего по итогам года ВВП ожидается более 2%. Об этом 25 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики.

    Он рассказал, что ВВП России еще со второго квартала прошлого года начал прибавлять по 0,5–0,7% ежеквартально. Если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6%, заявил Владимир Путин. От месяца к месяцу темпы ускорялись, и по итогам мая —до 5,4%. В конце года президент рассчитывает, что ВВП прибавит более 2%. Этот рост, по словам Путина, «отыграет прошлогоднее снижение».

    Про дефицит федерального бюджета

    По словам президента, дефицит федерального бюджета сократился, во втором квартале он составил 510 млрд рублей, а в целом за январь — июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год, заявил Путин во время совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

    Президент уточнил, что на 2023 год был заложен дефицит бюджета в 2% ВВП.

    Про индексацию зарплат бюджетников

    Путин поручил правительству индексировать зарплаты бюджетников своевременно, чтобы кадры не уходили в частные организации.

    Про безработицу

    На данный момент безработица в России снижается, сейчас она составляет 3,2%. При этом реальные зарплаты россиян впервые с 2018 года растут, в апреле — на 10%.

    Про нефтегазовые доходы

    За первые полгода нефтегазовые доходы выросли на 17,8%, причем по итогам второго квартала темп составил 43,5%, рассказал Владимир Путин.

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    posvol25 Июл 2023 в 18:53
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