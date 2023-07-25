Россия повысила пошлину на вино из недружественных стран и отказалась от чужеземной рыбы

Правительство РФ ограничивает поставки в Россию продукции из рыбы и морепродуктов и увеличивает ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран, 25 июля сообщает Минэкономики. Поправки в соответствующий проект в ответ на действия в отношении России подписал премьер-министр Михаил Мишустин, они будут действовать до конца 2023 года.



В отношении вина пошлины увеличиваются с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Их место займет продукция отечественных производителей вин, которым россияне, по мнению Минэкономики, отдают все больше предпочтения и которые наращивают поставки на внутренний рынок. В 2022 году производство вина в России увеличилось с 43 до 50 миллионов декалитров, такая динамика, по оценкам экспертов, сохранится и в этом году. Растут и площади виноградников, ежегодно на 2%: в 2022 году их площадь составила 82,2 тысячи гектаров, по итогам текущего она увеличится еще на 2 тысячи гектаров.