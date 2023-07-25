    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    749мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.49eur100.36

    Россия повысила пошлину на вино из недружественных стран и отказалась от чужеземной рыбы

    4802
    138 комментариев

    Правительство РФ ограничивает поставки в Россию продукции из рыбы и морепродуктов и увеличивает ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран, 25 июля сообщает Минэкономики. Поправки в соответствующий проект в ответ на действия в отношении России подписал премьер-министр Михаил Мишустин, они будут действовать до конца 2023 года.

    В отношении вина пошлины увеличиваются с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Их место займет продукция отечественных производителей вин, которым россияне, по мнению Минэкономики, отдают все больше предпочтения и которые наращивают поставки на внутренний рынок. В 2022 году производство вина в России увеличилось с 43 до 50 миллионов декалитров, такая динамика, по оценкам экспертов, сохранится и в этом году. Растут и площади виноградников, ежегодно на 2%: в 2022 году их площадь составила 82,2 тысячи гектаров, по итогам текущего она увеличится еще на 2 тысячи гектаров.

    В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт готовой и консервированной рыбы, икры и ее заменителей, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков, сообщает «Коммерсант».

    Отказ от импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Евросоюза, США и Норвегии освободит дорогу отечественному производителю. Тем более что российские мощности позволяют удовлетворить потребность внутреннего рынка в рыбе полностью, а сами компании получат возможность расширять производство и рабочие места.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПошлинаИмпорт
    ЛАЙК12
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ37
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 138

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    138
    close