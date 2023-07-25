Шел он лесом. На границе с Финляндией задержан необычный перебежчик

В Выборгском районе Ленинградской области при незаконном переходе границы задержан иностранец из ЕС. Причем пробирался он осознанно — из Финляндии в Россию. А при задержании радовался российским пограничникам, просил политического убежища и заявил, что ему нравится Путин, передает вечером 24 июля портал 47news.



Мужчина был остановлен с двумя сумками недалеко от контрольно-следовой полосы. При себе у иностранца нашлись 175 евро, зубная щётка и продукты.



По данным 47news, европеец сходу заявил, что разочаровался в ориентирах и порядках родной для него западной цивилизации. Мужчина более шести часов пробирался лесом из Суоми в РФ. «Восточный барьер» — забор, который возводят финны на границе с Россией — его не остановил. Подробнее о том, что подобный способ попадания в Россию, похоже, обретает некоторую популярность — в материале наших коллег.

