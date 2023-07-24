Аномальный час пик в Петербурге разбавляют аварии на КАД и массовое ДТП на Александровской Фермы

Петербургские дороги вечером 24 июля оказались необычно свободны. Вместо стандартных для шести часов вечера понедельника 6 баллов наблюдаются всего четыре. Выделяется только КАД.
Карты рисуют Петербург в нехарактерной для вечернего часа пик зелено-желтой гамме. Крупная пробка наблюдается только на юго-востоке кольцевой. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД собрался 6-километровый затор перед развязкой с Софийской улицей, а на внешнем — аналогичный перед въездом на вантовый мост.
Движению мешают аварии. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 17:10 на 57-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, заняв третью и четвертую полосы, а на 59-м километре внутреннего кольца — легковая и грузовик, перегородившие первую и вторую полосы. Пострадавших в ДТП нет.
Также из-за массовой аварии оказался перегорожен путепровод на проспекте Александровской Фермы. По словам читателя, столкнулись шесть автомобилей.