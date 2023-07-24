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    Петербуржцев проведут по «модерну» Лиговки

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    В начале XX века Лиговка могла стать одним из «новых» промышленных районов города: на Обводном канале появляются фабрики, а на Лиговке земля недорогая, можно строить доходные дома. Об их владельцах и обитателях расскажут на экскурсии от библиотеки «Лиговская» 27 июля. 12+

    Дом Петерсона
    Дом Петерсона
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    Уроженец Херсона архитектор Александр Львович Лишневский в 1930-е возглавлял мастерскую Ленпроекта, строил жилье и школы. Чего только он не умел. «Пять углов» — его. Дом на Лахтинской, с которого в 2015-м вандалы сбили горельеф Мефистофеля, — его. Строительство Мечниковской больницы на Пискаревском тоже он завершал. А в 1905–1906 годах получил заказ от купца Эвальда Людвиговича Петерсена (так, через «е», изначально писали фамилию) — построить дом на Лиговской улице. Изначально строить должны были другие архитекторы, но заказчик Петерсен пожелал, чтобы проект завершил мастер модерна Лишневский. Так появилось одно из самых заметных зданий на Лиговке, «Дом Петерсона».

    После революции семье Эвальда Петерсена, к тому времени уже умершего, досталась одна квартира в этом доме. Архитектор Лишневский умрет в один год с сыном Петерсена Георгием. В 1942 году. 73-летний архитектор — в эвакуации, 45-летний Георгий Петерсен погибнет в битве за Москву.

    «Парадная» Лиговка полна таких непарадных историй. Идем на экскурсию «Модерн Лиговки: от Дома Петерсона до Дома Ефремова». Подробности регистрации на экскурсию — на странице библиотеки «Лиговская» во «ВКонтакте». Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    Дом Петерсона
    Дом Петерсона

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