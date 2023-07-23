За репетицией военно-морского парада следили охотники за дронами

Мужчины с подавителями дронов следили за безопасностью в небе во время репетиции главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. В объектив корреспондента «Фонтанки» охотники за беспилотниками попали 23 июля.
Мужчины с противодронными ружьями расположились на крыше здания Биржи на Васильевском острове. Такие специалисты стали завсегдатаями массовых городских мероприятий. Они следили за чистотой в небе во время репетиций парада ко Дню Победы, а также и в сам праздник — 9 Мая.
«Фонтанка» рассказывала, что подавителей дронов собирают в Петербурге, в «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу». До конца июля в городе действует запрет на полеты беспилотников, также в городской полиции создан специальный отдел по охране неба.