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    За репетицией военно-морского парада следили охотники за дронами

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    11 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Мужчины с подавителями дронов следили за безопасностью в небе во время репетиции главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. В объектив корреспондента «Фонтанки» охотники за беспилотниками попали 23 июля.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Мужчины с противодронными ружьями расположились на крыше здания Биржи на Васильевском острове. Такие специалисты стали завсегдатаями массовых городских мероприятий. Они следили за чистотой в небе во время репетиций парада ко Дню Победы, а также и в сам праздник — 9 Мая.

    «Фонтанка» рассказывала, что подавителей дронов собирают в Петербурге, в «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу». До конца июля в городе действует запрет на полеты беспилотников, также в городской полиции создан специальный отдел по охране неба.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ДроныБеспилотники
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
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    Комментарии 11

    своих не бросаем23 Июл 2023 в 17:34
    😆😆😆😆, как насчёт охотится там, где они пачками летают? охотники на😂😂😂
    +2−0
    Гость23 Июл 2023 в 17:01
    А просто шествовать по тротуару с подавителем самокатов?
    +0−0
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