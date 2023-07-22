В Майкопе внедорожник на полной скорости насмерть сбил ребенка

В Адыгее расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб ребенок и пострадали еще несколько детей.



По данным местного МВД, авария произошла днем на пересечении улиц Спортивная и Гагарина в Майкопе. По предварительной информации, внедорожник сначала врезался в легковой автомобиль, выехал на территорию у набережной городского парка и на полной скорости сбил 9-летнего мальчика, после чего врезался в дерево и опрокинулся. Момент ДТП попал на видео, которые показывают местные паблики.

