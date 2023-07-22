    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    755мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    В Майкопе внедорожник на полной скорости насмерть сбил ребенка

    1282
    7 комментариев

    В Адыгее расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб ребенок и пострадали еще несколько детей.

    По данным местного МВД, авария произошла днем на пересечении улиц Спортивная и Гагарина в Майкопе. По предварительной информации, внедорожник сначала врезался в легковой автомобиль, выехал на территорию у набережной городского парка и на полной скорости сбил 9-летнего мальчика, после чего врезался в дерево и опрокинулся. Момент ДТП попал на видео, которые показывают местные паблики.

    Ребенок погиб на месте от полученных травм. В больницу доставлены водитель, взрослый пассажир и еще четверо детей, которые ехали в машине: две девочки – 7 и 12 лет, и два мальчика – 8 и 10 лет. Семилетняя девочка в реанимации.

    Региональный Следственный комитет проводит проверку. Телеграм-каналы пишут, что «Мерседес» якобы принадлежит судье майкопского горсуда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    AndrewBarsik22 Июл 2023 в 22:20
    Кандидатов в судьи перед назначением надо подвергать тщательной проверке у психиатра и требовать справку от нарколога. И раз в год всё это повторять.
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 22:19
    якобы принадлежит судье майкопского горсуда.

    ну а кому ж еще то ..или депутату или судье !
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close