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    У Аптекарского острова лодка перевернулась после удара о набережную. Перед этим из неё выпал мужчина

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    Ещё одно происшествие пополнило копилку неудач для водного транспорта в Петербурге 21 июля. На этот раз с моторной лодкой в Большой Невке.

    Видео спасения опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, лодка у Аптекарской набережной привлекла внимание ещё до аварии. «Некто решил прогарцевать так, что вставал чуть ли не вертикально», — рассказывает очевидец.

    Финал его едва ли удивил. Человек вывалился за борт, его неуправляемый транспорт перевернулся после удара о набережную.

    «Кто-то сразу сообщил в МЧС, пилота оперативно выловили и потянули на буксире», — уточняют в группе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Напомним, в ночь на пятницу катер набрал воды у Большого Петровского моста так, что компании из четырёх человек пришлось добираться до берега вплавь. Вечером 21 июля в Финском заливе спасали двоих после неудачного катания на гидроцикле. И ещё девять человек — с яхты Carver 41, которая начала уходить под воду. Обстоятельства ЧП с Carver 41 устанавливают в рамках уголовного дела, один из пассажиров умер.

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    ЧП на воде
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    Комментарии 1

    Гость22 Июл 2023 в 01:46
    ну надо же сколько происшествий. нужно наводить порядок на воде
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