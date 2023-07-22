У Аптекарского острова лодка перевернулась после удара о набережную. Перед этим из неё выпал мужчина

Ещё одно происшествие пополнило копилку неудач для водного транспорта в Петербурге 21 июля. На этот раз с моторной лодкой в Большой Невке.
Видео спасения опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, лодка у Аптекарской набережной привлекла внимание ещё до аварии. «Некто решил прогарцевать так, что вставал чуть ли не вертикально», — рассказывает очевидец.
Финал его едва ли удивил. Человек вывалился за борт, его неуправляемый транспорт перевернулся после удара о набережную.
«Кто-то сразу сообщил в МЧС, пилота оперативно выловили и потянули на буксире», — уточняют в группе.
Напомним, в ночь на пятницу катер набрал воды у Большого Петровского моста так, что компании из четырёх человек пришлось добираться до берега вплавь. Вечером 21 июля в Финском заливе спасали двоих после неудачного катания на гидроцикле. И ещё девять человек — с яхты Carver 41, которая начала уходить под воду. Обстоятельства ЧП с Carver 41 устанавливают в рамках уголовного дела, один из пассажиров умер.