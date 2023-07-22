У Аптекарского острова лодка перевернулась после удара о набережную. Перед этим из неё выпал мужчина

Ещё одно происшествие пополнило копилку неудач для водного транспорта в Петербурге 21 июля. На этот раз с моторной лодкой в Большой Невке.



Видео спасения опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, лодка у Аптекарской набережной привлекла внимание ещё до аварии. «Некто решил прогарцевать так, что вставал чуть ли не вертикально», — рассказывает очевидец.

Финал его едва ли удивил. Человек вывалился за борт, его неуправляемый транспорт перевернулся после удара о набережную.

«Кто-то сразу сообщил в МЧС, пилота оперативно выловили и потянули на буксире», — уточняют в группе.