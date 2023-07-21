Россия озвучила в Совбезе ООН семь условий возвращения в зерновую сделку

Россия может вернуться в зерновую сделку, но есть 7 условий. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский, передаёт 21 июля ТАСС..



«Мы не против зерновой сделки …и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только… … если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — сказал Полянский (цитата по ТАСС).



Он перечислил семь основных требований:



— реальный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;

