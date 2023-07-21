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    Россия озвучила в Совбезе ООН семь условий возвращения в зерновую сделку

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    17 комментариев

    Россия может вернуться в зерновую сделку, но есть 7 условий. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский, передаёт 21 июля ТАСС..

    «Мы не против зерновой сделки …и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только… … если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — сказал Полянский (цитата по ТАСС).

    Он перечислил семь основных требований:

    — реальный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;

    — снятие всех препятствий для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений (включая незамедлительное подключение к SWIFT);

    — возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений;

    — решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия;

    — расширение поставок российских удобрений и сырья для них, в том числе — восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса;

    — разблокирование российских активов, связанных с сельхозотраслью;

    — восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки.

    «Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку», — резюмировал Полянский.

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    Зерновая сделка
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    Комментарии 17

    Гость21 Июл 2023 в 21:14
    Надо рф сделать большой экран и вещать миру свои требования. И таймер поставить. Если не сделаете к утру - бомбим Одессу.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 21:12
    все верно. У боксеров есть поговорка: "Пока не ударишь, - уважать не будут". Та самая ситуация, увы.
    +0−0
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