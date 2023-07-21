Россия озвучила в Совбезе ООН семь условий возвращения в зерновую сделку

Россия может вернуться в зерновую сделку, но есть 7 условий. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский, передаёт 21 июля ТАСС..
«Мы не против зерновой сделки …и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только… … если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — сказал Полянский (цитата по ТАСС).
Он перечислил семь основных требований:
— реальный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;
— снятие всех препятствий для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений (включая незамедлительное подключение к SWIFT);
— возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений;
— решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия;
— расширение поставок российских удобрений и сырья для них, в том числе — восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса;
— разблокирование российских активов, связанных с сельхозотраслью;
— восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки.
«Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку», — резюмировал Полянский.