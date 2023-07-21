Путин рассказал о результатах украинского контрнаступления: новости СВО за 21 июля

О начале украинского контрнаступления стали говорить в первые дни июня Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 июля.

Суд арестовал Игоря Стрелкова Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Игорю Стрелкову, обвинемого в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». Экс-министра обороны ДНР арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября. Обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в телеграм-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.



После начала специальной военной операции Стрелков в своем Telegram-канале периодически высказывал критику в адрес Минобороны России. Он также несколько раз заявлял о готовности принять участие в боевых действиях, в том числе в составе народной милиции ДНР. В январе 2023 года Евгений Пригожин предлагал Стрелкову стать участником ЧВК «Вагнер», уточнив, что ему придется ответить на вопросы «совета командиров», но Стрелков отказался, объяснив это тем, что не сможет «служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России».

Владимир Путин оценил результаты украинского контрнаступления Президент России во время заседания Совета безопасности заявил, что у украинского контрнаступления нет никаких результатов. По словам Владимира Путина, ВСУ несут потери в десятки тысяч солдат, а мобилизационный ресурс Украины истощается.

— Весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства, — отметил Владимир Путин.

Также президент России поручил главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать намерения Польши в отношении Украины.



Во время заседания Совета безопасности Сергей Нарышкин заявил, что у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в западных областях, путем размещения там своих войск. Такой шаг планируется оформить в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности.

— Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба так же, как и другие наши специальные службы, будет внимательно следить за развитием событий, — прокомментировал Владимир Путин.



Президент добавил, что Польша намерена «оторвать кусок пожирнее на Украине и присоединить себе Закарпатье».

Россия ищет новые маршруты вывоза зерна После прекращения зерновой сделки Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, сообщили в МИД РФ. Об этом во время брифинга заявил замглавы ведомства Сергей Вершинин.

— Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается, — заявил Сергей Вершинин.

Напомним, что зерновая сделка официально прекратила свое существование 18 июля, не проработав и года.

В Кремле отреагировали на заявление Украины о судах в Черном море Кремль прокомментировал заявление Минобороны Украины о рассмотрении всех судов, следующих через Черное море в направлении портов России, как военные цели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление опасным.



— Ситуация требует глубокого анализа, анализа нашими специальными ведомствами, которые имеют отношение к этой теме. После этого уже можно будет делать выводы и формулировать рекомендации, — заявил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации для того, чтобы минимизировать опасность.



Напомним, что аналогичное заявление сделало Минобороны России накануне — с 20 июля все суда, идущие в акватории Черного моря по направлению к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Минобороны РФ провело учение по изоляции закрытого района Черного моря Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по наводным целям в ходе учения, заявили в Министерстве обороны РФ.

— В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя, — написало ведомство в телеграм-канале.



В рамках учений экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени, которое в результате ракетного удара было уничтожено.

Евросоюз не готов конфисковать активы РФ Власти Нидерландов заявили, что пока не готовы конфисковать замороженные активы России. Страны Евросоюза не пришли к соглашению в вопросе изъятия активов и передачи их Украине, заявил премьер-министр Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.



— Причина в возражениях Германии и юридических вопросах, — заявил он во время форума безопасности в Колорадо.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц называл сложным вопрос о возможности изъятия замороженных активов Центробанка России для их использования в восстановлении Украины.

