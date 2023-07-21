Путин с Нарышкиным обсудили Польшу. Вспомнили Сталина и договорились следить

Владимир Путин велел главе СВР Нарышкину следить за планами Польши в отношении Украины. Российский президент уверен, что Варшава хочет «оторвать кусок пожирнее».
Слова Нарышкина и Путина приводит ТАСС и РИА Новости 21 июля. Глава разведки убежден, что Варшава намерена разместить на Западной Украине войска. Президент отметил, что Польша получила свои нынешние западные земли из-за позиции Сталина, и пообещал руководству страны об этом напомнить. Он согласился с Нарышкиным и сказал, что «Польша рассчитывает сформировать некую коалицию под зонтиком НАТО и впрямую вмешаться и оторвать кусок пожирнее».
Комментируя планы польско-литовско-украинского соединения, российский лидер сказал, что это также делается для последующей оккупации территории Украины.