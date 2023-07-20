За срыв оборонзаказа военных представителей хотят штрафовать на общих основаниях

За нарушение условий контрактов наравне с другими участниками гособоронзаказа предлагают привлекать к ответственности военных представителей заказчика. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам спецоперации.
Документ опубликован 20 июля. Авторы предлагают распространить действие статьи 14.55 КоАП на военных представителей госзаказчика, которые формально не являются должностными лицами и сейчас не попадают под санкции статьи.
За нарушение условий контрактов в рамках гособоронзаказа норма предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Можно отделаться предупреждением.
Предполагается, что это станет дополнительной мотивацией для всех сторон и усилит гарантию своевременной поставки качественной военной продукции для нужд спецоперации.
«В условиях необходимости ускоренной поставки вооружения и военной техники для обеспечения нужд СВО крайне важно гарантировать соблюдение различных аспектов государственных контрактов и контрактов (договоров) в рамках ГОЗ, не только в части сроков и порядка поставки данной продукции, но и в части осуществления контроля ее качества и приемки», — говорится в пояснительной записке.