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    За срыв оборонзаказа военных представителей хотят штрафовать на общих основаниях

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    За нарушение условий контрактов наравне с другими участниками гособоронзаказа предлагают привлекать к ответственности военных представителей заказчика. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам спецоперации.

    Документ опубликован 20 июля. Авторы предлагают распространить действие статьи 14.55 КоАП на военных представителей госзаказчика, которые формально не являются должностными лицами и сейчас не попадают под санкции статьи.

    За нарушение условий контрактов в рамках гособоронзаказа норма предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Можно отделаться предупреждением.

    Предполагается, что это станет дополнительной мотивацией для всех сторон и усилит гарантию своевременной поставки качественной военной продукции для нужд спецоперации.

    «В условиях необходимости ускоренной поставки вооружения и военной техники для обеспечения нужд СВО крайне важно гарантировать соблюдение различных аспектов государственных контрактов и контрактов (договоров) в рамках ГОЗ, не только в части сроков и порядка поставки данной продукции, но и в части осуществления контроля ее качества и приемки», — говорится в пояснительной записке.

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    ВоенпредыШтрафСрыв гособоронзаказа
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