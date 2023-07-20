За срыв оборонзаказа военных представителей хотят штрафовать на общих основаниях

За нарушение условий контрактов наравне с другими участниками гособоронзаказа предлагают привлекать к ответственности военных представителей заказчика. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам спецоперации.



Документ опубликован 20 июля. Авторы предлагают распространить действие статьи 14.55 КоАП на военных представителей госзаказчика, которые формально не являются должностными лицами и сейчас не попадают под санкции статьи.

За нарушение условий контрактов в рамках гособоронзаказа норма предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Можно отделаться предупреждением.