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    У охранника овощебазы, который признался в изнасиловании подростка, нашли БТР. Он рассказал, откуда его взял

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    Находка вблизи
    Находка вблизиФото: 47news
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    Среди разного интересного «добра» у контролёра-охранника овощебазы, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, нашли ещё и БТР. Он хранится на участке мужчины в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 20 июля сообщает 47news и показывает фотографии.

    Вид дома задержанного, обведен БРДМ
    Вид дома задержанного, обведен БРДМФото: 47news
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    49-летнему мужчине, работающему на овощебазе на Софийской улице в Петербурге, напомним, вменяют нетрадиционный половой акт. По данным следователей, в июне в поселке Пригородный он, пользуясь беспомощным состоянием пьяного 15-летнего подростка, «совершил мужеложство». Мужчина признал вину. В его квартире в Кронштадте и в его гараже, как писала «Фонтанка», нашли целый арсенал. Возбуждено дело о незаконном хранении оружия.

    На участке в поселке Пригородный, по информации 47news, полицейские обнаружили три пистолета Макарова, один парабеллум, три автомата ППШ, немецкий пулемет МГ, пулемет РПК, пару Калашниковых, карабины, сотни патронов. Их изъяли, а главная находка осталась там, где и стояла. Это БРДМ-2РХ5 — советская разведывательная химическая машина.

    Фото: «Википедия»
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    Мужчина пояснил, что ищет и откапывает оружие в лесах. БТР он, по его словам, также отыскал в лесу, привел в рабочее состояние и официально оформил как болотоход.

    Находка вблизи
    Находка вблизиФото: 47news
    Вид дома задержанного, обведен БРДМ
    Вид дома задержанного, обведен БРДМФото: 47news
    Фото: «Википедия»

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