У охранника овощебазы, который признался в изнасиловании подростка, нашли БТР. Он рассказал, откуда его взял

Среди разного интересного «добра» у контролёра-охранника овощебазы, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, нашли ещё и БТР. Он хранится на участке мужчины в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом
49-летнему мужчине, работающему на овощебазе на Софийской улице в Петербурге, напомним, вменяют нетрадиционный половой акт. По данным следователей, в июне в поселке Пригородный он, пользуясь беспомощным состоянием пьяного
На участке в поселке Пригородный, по информации 47news, полицейские обнаружили три пистолета Макарова, один парабеллум, три автомата ППШ, немецкий пулемет МГ, пулемет РПК, пару Калашниковых, карабины, сотни патронов. Их изъяли, а главная находка осталась там, где и стояла. Это БРДМ-2РХ5 — советская разведывательная химическая машина.
Мужчина пояснил, что ищет и откапывает оружие в лесах. БТР он, по его словам, также отыскал в лесу, привел в рабочее состояние и официально оформил как болотоход.