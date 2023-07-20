Охранник овощебазы на Софийской признался в изнасиловании пьяного подростка. Дома у фигуранта нашли много интересного

Контролер-охранник овощебазы на Софийской стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.
Уголовное дело было возбуждено накануне Следственным отделом в Гатчине. Было установлено, что в конце июня в поселке Пригородный мужчина, пользуясь беспомощным состоянием пьяного
Далее оперативники пришли с обыском в квартиру фигуранта, расположенную в Кронштадте. Заглянули сотрудники правоохранительных органов и в гараж. Изъятое потянуло на статью о незаконном хранении оружия. На экспертизу были отправлены различные части оружия, а также целые пистолет Parabellum, винтовка Мосина, пулемет МГ-43, АКМ, ППШ, карабин Benelli, ружье Stoeger, снайперская винтовка «Винторез», винтовка Токарева, автомат Калашникова со складным прикладом. Это далеко не полный список найденного.
Охранник овощебазы процессуально задержан, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. По данным «Фонтанки», фигуранта ранее обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища и порче имущества, однако дело было прекращено — стороны примирились. На странице в соцсетях задержанный выглядит примерным семьянином и заядлым охотником. На некоторых снимках мужчина позирует рядом с убитым лосем.
Дополнение на 11:00:
В пресс-службе крупнейшей овощебазы на Софийской, 60 ЗАО «Нарт» сообщили, что провели проверку и выяснили, что указанный мужчина у них не работает. «Фонтанка» отмечает, что «Нарт» — не единственная овощебаза на Софийской улице.