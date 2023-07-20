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    Охранник овощебазы на Софийской признался в изнасиловании пьяного подростка. Дома у фигуранта нашли много интересного

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    37 комментариев

    Контролер-охранник овощебазы на Софийской стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. 49-летнему уроженцу Ленинграда вменяют нетрадиционный половой акт с беспомощным подростком. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля.

    Уголовное дело было возбуждено накануне Следственным отделом в Гатчине. Было установлено, что в конце июня в поселке Пригородный мужчина, пользуясь беспомощным состоянием пьяного 15-летнего подростка, «совершил мужеложство» и лишил юношу чести. Охранника овощебазы задержали, он во всем сознался.

    Далее оперативники пришли с обыском в квартиру фигуранта, расположенную в Кронштадте. Заглянули сотрудники правоохранительных органов и в гараж. Изъятое потянуло на статью о незаконном хранении оружия. На экспертизу были отправлены различные части оружия, а также целые пистолет Parabellum, винтовка Мосина, пулемет МГ-43, АКМ, ППШ, карабин Benelli, ружье Stoeger, снайперская винтовка «Винторез», винтовка Токарева, автомат Калашникова со складным прикладом. Это далеко не полный список найденного.

    Охранник овощебазы процессуально задержан, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. По данным «Фонтанки», фигуранта ранее обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища и порче имущества, однако дело было прекращено — стороны примирились. На странице в соцсетях задержанный выглядит примерным семьянином и заядлым охотником. На некоторых снимках мужчина позирует рядом с убитым лосем.

    Дополнение на 11:00:

    В пресс-службе крупнейшей овощебазы на Софийской, 60 ЗАО «Нарт» сообщили, что провели проверку и выяснили, что указанный мужчина у них не работает. «Фонтанка» отмечает, что «Нарт» — не единственная овощебаза на Софийской улице.

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    Комментарии 37

    Гость20 Июл 2023 в 11:07
    Нормально закодировал.
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