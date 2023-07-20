Охранник овощебазы на Софийской признался в изнасиловании пьяного подростка. Дома у фигуранта нашли много интересного

Контролер-охранник овощебазы на Софийской стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. 49-летнему уроженцу Ленинграда вменяют нетрадиционный половой акт с беспомощным подростком. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июля .



Уголовное дело было возбуждено накануне Следственным отделом в Гатчине. Было установлено, что в конце июня в поселке Пригородный мужчина, пользуясь беспомощным состоянием пьяного 15-летнего подростка, «совершил мужеложство» и лишил юношу чести. Охранника овощебазы задержали, он во всем сознался.

