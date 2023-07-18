Петербуржцев проведут в один из самых закрытых особняков Петербурга

Экскурсия «В один из самых закрытых особняков с Тимофеем Долговым» состоится 21 июля. Особняк принадлежал потомственному дворянину Александру Кельху и наследнице миллионных состояний Варваре Базановой. Расскажут про мезальянс, дурновкусие и драму — и при этом красивый финал, который, впрочем, счастливым не назовешь. 18+



Готическая столовая в особняке Кельха Фото: wikipedia.org/ Поделиться Поделиться





Особняк Кельха расположен на Чайковского, 28. Имя хозяина, Александра Фердинандовича Кельха, «в википедиях» не снабжено гиперссылками. Как будто и сказать о нем особо нечего, хотя он был «кавалер многочисленных орденов и помощник директора Учительской семинарии Военного ведомства». И про человека этого очень даже есть что рассказать.



А вот его супруга Варвара Петровна Базанова (на ее средства, собственно, особняк и построен) — та «с гиперссылками». Наследница состояний сибирских промышленников, благотворительница. Вышла замуж за Кельха, небогатого дворянина, который тоже был причастен к благим делам — состоял в обществе, которое помогало нуждающимся студентам. Только вот тот Кельх был Николай. А особняк, повторим, — Александра Кельха. Варваре Петровне, выходящей замуж второй раз, не пришлось отказываться от фамилии первого мужа.



Архитекторам, работавшим над особняком, хозяйка формулировала задачу так: «Чтобы дом напоминал средневековые замки, но не был исключительно «готичным» или, скажем, «возрожденческим». Сделайте нечто… разнообразное, чтобы при одном только взгляде на здание дух захватывало». Вот в это «разнообразное» и «захватывающее дух» (и принадлежащее сейчас Минюсту РФ) окунемся 21 июля. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00. Александра Шеромова

