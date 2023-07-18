    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.42eur101.65

    Открытый огонь в промзоне у Волхонского шоссе потушили к утру, на месте все еще работают пожарные

    316
    обсудить
    Фото: Прокуратура Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожар в промзоне в Ломоносовском районе Ленобласти, разгоревшийся вечером 17 июля, продолжают тушить до сих пор. Выжжено 3 000 «квадратов» на предприятии по переработке древесины.

    К утру 18 июля на месте пожара в промзоне у Волхонского шоссе ликвидировали открытое горение, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. Ранг пожара был понижен до №1. На территории продолжается тление, на месте продолжают работать пожарные и спецтехника. Процесс устранения пожара и его последствий взяла на контроль районная прокуратура, добавляют в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пожар на территории предприятия, которое занимается складированием отходов и переработкой древесины, произошел около пяти часов вечера 17 июля. К одиннадцати часам вечера его локализовали на площади в 3 000 квадратных метров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. По информации Госэконадзора, загорелись мусор и щепа.

    Фото: Прокуратура Ленобласти

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьПожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close