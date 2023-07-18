Открытый огонь в промзоне у Волхонского шоссе потушили к утру, на месте все еще работают пожарные

Пожар в промзоне в Ломоносовском районе Ленобласти, разгоревшийся вечером 17 июля, продолжают тушить до сих пор. Выжжено 3 000 «квадратов» на предприятии по переработке древесины.

К утру 18 июля на месте пожара в промзоне у Волхонского шоссе ликвидировали открытое горение, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. Ранг пожара был понижен до №1. На территории продолжается тление, на месте продолжают работать пожарные и спецтехника. Процесс устранения пожара и его последствий взяла на контроль районная прокуратура, добавляют в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.