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    Пожар отвлекает водителей на Волхонском шоссе. Странный дым не то, чем кажется

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    Крупный пожар тушат на границе Петербурга и Ленинградской области вечером 17 июля. Проезжающие по Волхонскому шоссе вглядываются в дым, видят что-то неестественное и опасаются за местный завод.

    читатели «Фонтанки»

    «На юге Петербурга, в районе бывшего мусорного полигона на Волхонском шоссе, активно горит нечто с неестественным цветом дыма», – написал «Фонтанке» читатель. Под подозрение попала территория бетонного завода «Аргумент».

    Там уточняют, что на предприятии всё штатно – загорелась свалка. Сигнал о пожаре поступил около пяти часов вечера, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. В промзоне Ломоносовского района тушат щепу и продукты деревообработки на открытой территории, пишет 47news.

    В пресс-службе правительства сообщили, что пожар около мусорного полигона ТБО в Виллози некоторое время тушили по второму из пяти номеров сложности. Позже его снизили до 1-БИС. Огонь распространился на 800 квадратных метров.

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