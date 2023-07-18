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    На дорогах Петербурга — аномалия

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    В утренний час пик 18 июля дороги Петербурга остались «зелёными» — 3 балла по шкале «Яндекса». Такое в будни случается очень редко. В это время летом бывает 4–5 баллов, а зимой — 6, а порой и 7.

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    Плотных пробок нет ни на КАД, ни на Приморском шоссе, ни на набережных. Самый яркий затор — на Индустриальном проспекте, от проспекта Косыгина к шоссе Революции.

    «Яндекс» за всё утро сообщил только об одной необычной пробке, и она вне города. На Мурманском шоссе пробка растянулась на 4,6 км перед дорожными работами неподалёку от съезда на Разметелево. В ней можно потерять 35 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 3 минуты.

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