Глава Минздрава предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает идею ограничения продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Об этом 17 июля сообщает «Интерфакс».



«Считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — заявил Мурашко в беседе с журналистами по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

По словам министра, препараты для медикаментозного аборта «должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».

О необходимости «жесткого контроля» за оборотом таких препаратов в середине июня говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил об этом после того, как Минздрав подготовил критический отзыв на законопроект о «запрете смены пола». В этой же публикации Толстой заявлял о том, что следующим шагом должен стать также запрет абортов в частных клиниках.