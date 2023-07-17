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    Глава Минздрава предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

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    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает идею ограничения продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Об этом 17 июля сообщает «Интерфакс».

    «Считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — заявил Мурашко в беседе с журналистами по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

    По словам министра, препараты для медикаментозного аборта «должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».

    О необходимости «жесткого контроля» за оборотом таких препаратов в середине июня говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил об этом после того, как Минздрав подготовил критический отзыв на законопроект о «запрете смены пола». В этой же публикации Толстой заявлял о том, что следующим шагом должен стать также запрет абортов в частных клиниках.

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