Главный синоптик Петербурга предупредил, что на этой неделе дожди ожидаются каждый день

Через Санкт-Петербург в понедельник, 17 июля, проходит атмосферный фронт — днем осадки закончатся, затем будет перерыв, а вечером кратковременные дожди вновь вероятны на территории города. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.



По его словам, на этой неделе ожидается постоянное влияние циклонов на город, поэтому кратковременные дожди будут отмечаться каждый день, и не только в дневные часы.

Ранее синоптик центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, чего ждать петербуржцам от погоды в понедельник.