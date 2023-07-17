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    Главный синоптик Петербурга предупредил, что на этой неделе дожди ожидаются каждый день

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    Через Санкт-Петербург в понедельник, 17 июля, проходит атмосферный фронт — днем осадки закончатся, затем будет перерыв, а вечером кратковременные дожди вновь вероятны на территории города. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    По его словам, на этой неделе ожидается постоянное влияние циклонов на город, поэтому кратковременные дожди будут отмечаться каждый день, и не только в дневные часы.

    Ранее синоптик центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, чего ждать петербуржцам от погоды в понедельник.

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