Неадекватный мужчина показал член школьнице на улице Бабушкина. Та сдала его полиции

33-летний житель Петербурга задержан после акта эксгибиционизма в Невском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 июля.



Накануне вечером в дежурную часть главка позвонила ученица 10 класса и рассказала, что у одного из домов на улице Бабушкина к ней пристал мужчина и показал свой половой орган.

На место тут же были ориентированы ближайшие наряды. В итоге уже на улице Ивановской удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий. Мужчину доставили в отдел, составили протокол о потреблении наркотических средств и поместили в камеру.