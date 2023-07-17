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    Неадекватный мужчина показал член школьнице на улице Бабушкина. Та сдала его полиции

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    33-летний житель Петербурга задержан после акта эксгибиционизма в Невском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 июля.

    Накануне вечером в дежурную часть главка позвонила ученица 10 класса и рассказала, что у одного из домов на улице Бабушкина к ней пристал мужчина и показал свой половой орган.

    На место тут же были ориентированы ближайшие наряды. В итоге уже на улице Ивановской удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий. Мужчину доставили в отдел, составили протокол о потреблении наркотических средств и поместили в камеру.

    По данным «Фонтанки», задержанный в 2012 году был судим за наркотики, спустя 4 года за то же был приговорен к реальному сроку. Освободился мужчина в 2020 году, открыл бизнес, но прогорел и ликвидировал юрлицо через год.

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