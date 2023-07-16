Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии. Родители были рядом

В городе Питкяранта (Карелия) под поезд попал мальчик 2019 года рождения — ему 3 или 4 года . О происшествии 16 июля сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.



По его словам, родители сами доставили ребенка в городскую больницу. Медики диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму.



Мальчик вместе с родителями шел вдоль железнодорожных путей, и его по касательной задела электричка, ехавшая из Ленобласти по маршруту Лодейное Поле — Сортавала, уточняет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

