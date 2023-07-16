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    Четырехлетний мальчик попал под поезд в Карелии. Родители были рядом

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    В городе Питкяранта (Карелия) под поезд попал мальчик 2019 года рождения — ему 3 или 4 года. О происшествии 16 июля сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.

    По его словам, родители сами доставили ребенка в городскую больницу. Медики диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму.

    Мальчик вместе с родителями шел вдоль железнодорожных путей, и его по касательной задела электричка, ехавшая из Ленобласти по маршруту Лодейное Поле — Сортавала, уточняет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

    «Машинист подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение», — говорится в сообщении.

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