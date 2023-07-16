За смерть мотоциклиста на Горском шоссе ответит водитель маршрутки

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД возбуждено в Петербурге после смерти мотоциклиста рядом с поселком Левашово. Водитель маршрутки в изоляторе.
По данным «Фонтанки», к утру 16 июля задержан гражданин Узбекистана без регистрации на территории России. Отсутствие разрешающих работу документов не помешало ему сесть за руль пригородной маршрутки.
Как сообщалось ранее, 15 июля около шести утра водитель, разворачиваясь, не уступил дорогу мотоциклисту. Пилот погиб на месте, им оказался
Водителя за текущий год привлекали за такое же, но без летального исхода — не предоставил преимущество другому участнику движения.