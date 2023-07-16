    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    За смерть мотоциклиста на Горском шоссе ответит водитель маршрутки

    1169
    17 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Уголовное дело по статье о нарушении ПДД возбуждено в Петербурге после смерти мотоциклиста рядом с поселком Левашово. Водитель маршрутки в изоляторе.

    По данным «Фонтанки», к утру 16 июля задержан гражданин Узбекистана без регистрации на территории России. Отсутствие разрешающих работу документов не помешало ему сесть за руль пригородной маршрутки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщалось ранее, 15 июля около шести утра водитель, разворачиваясь, не уступил дорогу мотоциклисту. Пилот погиб на месте, им оказался 30-летний житель Ханты-Мансийска.

    Водителя за текущий год привлекали за такое же, но без летального исхода — не предоставил преимущество другому участнику движения.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»
    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с маршруткойДТП с мотоциклистомМотоциклист погибДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close