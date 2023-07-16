За смерть мотоциклиста на Горском шоссе ответит водитель маршрутки

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД возбуждено в Петербурге после смерти мотоциклиста рядом с поселком Левашово. Водитель маршрутки в изоляторе.



По данным «Фонтанки», к утру 16 июля задержан гражданин Узбекистана без регистрации на территории России. Отсутствие разрешающих работу документов не помешало ему сесть за руль пригородной маршрутки.