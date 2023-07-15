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    Мотоциклист погиб рано утром на Выборгском шоссе

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    Смертельное ДТП произошло рано утром 15 июля на севере Петербурга.

    Как сообщает «Мотосолидарность», около 5:55 на перекрёстке Выборгского и Горского шоссе, на повороте к Левашово, столкнулось мотоцикл и автобус (судя по фотографиям с места аварии, маршрутка). 30-летний мотоциклист погиб.

    «По предварительной информации, водитель автобуса при перестроении или повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом», — отмечается в сообщении.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что виновником считается водитель микроавтобуса «ПАЗ Vector NEXT» — мужчина 1986 года рождения. Он, по предварительной версии, при выполнении разворота не уступил дорогу попутному мотоциклу «Сузуки». Точное время и место ДТП — 5:55, Горское шоссе, 1.

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