Мотоциклист погиб рано утром на Выборгском шоссе

Смертельное ДТП произошло рано утром 15 июля на севере Петербурга.
Как сообщает «Мотосолидарность», около 5:55 на перекрёстке Выборгского и Горского шоссе, на повороте к Левашово, столкнулось мотоцикл и автобус (судя по фотографиям с места аварии, маршрутка). 30-летний мотоциклист погиб.
«По предварительной информации, водитель автобуса при перестроении или повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что виновником считается водитель микроавтобуса «ПАЗ Vector NEXT» — мужчина 1986 года рождения. Он, по предварительной версии, при выполнении разворота не уступил дорогу попутному мотоциклу «Сузуки». Точное время и место ДТП — 5:55, Горское шоссе, 1.