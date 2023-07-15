«Зенит» празднует победу. В раздевалке и на поле танцевал Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров присоединился к празднованию победы «Зенита» в Суперкубке России. Фото из раздевалки «Ак Барс Арены» в Казани публикует пресс-служба клуба. Судя по снимку, исполнителю кто-то одолжил и золотую медаль.



Музыкант был одним из тех, кто выступил перед матчем с ЦСКА. Он исполнил песню «WWW Ленинград».



О каких-либо концертах Шнурова в Петербурге не слышно давно. В июле 2022 года он должен был выступить перед финалом Суперкубка России на «Газпром Арене», однако его выступления отменили.



«Фонтанка» писала, что Сергей Шнуров до этого записал несколько песен с критикой губернатора Александра Беглова. В интервью MSK1.RU он рассказывал, что «его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга привела к отменам концертов «Ленинграда» в Северной столице». Власти города отвечали, что «никаких запросов на выступление коллектива на городских площадках не поступало».



Кроме того, имя лидера «Ленинграда» связывали с Евгением Пригожиным. Дошло до того, что в августе 2022 года в Сети яростно обсуждали фотографию, на которой Шнуров якобы посетил ЛНР вместе с основателем ЧВК «Вагнер». Однако позже появились опровержения и заявления о фотошопе.



Напомним, сегодня «Зенит» в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России благодаря победе над ЦСКА в серии пенальти. О том, как это было, читайте в нашем материале.