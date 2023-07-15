Браво, Кержаков. «Зенит» выиграл Суперкубок России

В Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля завершился матч за Суперкубок России. Обладателем трофея в восьмой раз в своей истории и в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит», который обыграл ЦСКА в финале.
Основное время завершилось вничью — 0:0, несмотря на множество опасных моментов. Острее атаковали «армейцы», но голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков был надежен.
В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 5:4. Михаил Кержаков дважды отбил удары армейцев, а решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан.
OLIMPBET Суперкубок России / Telegram
Матч за Суперкубок дал старт возвращению российского футбола после перерыва. За трофей боролись чемпион страны прошлого сезона «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА.
Уже 22 июля «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках первого тура РПЛ. А первую домашнюю встречу петербуржцы проведут 25 июля против «Ахмата» в Кубке России.