Браво, Кержаков. «Зенит» выиграл Суперкубок России

В Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля завершился матч за Суперкубок России. Обладателем трофея в восьмой раз в своей истории и в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит», который обыграл ЦСКА в финале.

Основное время завершилось вничью — 0:0, несмотря на множество опасных моментов. Острее атаковали «армейцы», но голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков был надежен.