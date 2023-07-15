    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Браво, Кержаков. «Зенит» выиграл Суперкубок России

    3828
    14 комментариев

    В Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля завершился матч за Суперкубок России. Обладателем трофея в восьмой раз в своей истории и в четвертый раз подряд стал петербургский «Зенит», который обыграл ЦСКА в финале.

    Основное время завершилось вничью — 0:0, несмотря на множество опасных моментов. Острее атаковали «армейцы», но голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков был надежен.

    В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 5:4. Михаил Кержаков дважды отбил удары армейцев, а решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан.

    OLIMPBET Суперкубок России / Telegram

    Матч за Суперкубок дал старт возвращению российского футбола после перерыва. За трофей боролись чемпион страны прошлого сезона «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА.

    Уже 22 июля «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках первого тура РПЛ. А первую домашнюю встречу петербуржцы проведут 25 июля против «Ахмата» в Кубке России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитФК ЗенитФутбол
    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close