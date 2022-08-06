А чего такая паника-то? Зачем нам шесть раз опровергли явление Шнурова в ЛНР

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Был ли Шнуров в ЛНР, уже, похоже, не имеет никакого значения. Опровержения после той фотографии посыпались с такой пулеметной скоростью, что симпатичному Пригожину «Кибер Фронту» впору задаться вопросом — а чего это вы, Сергей Владимирович, так распереживались? Как будто оказаться на прифронтовой территории — это что-то плохое.

Для тех, кто все пропустил: В восемь утра пятого августа актер Георгий Болонев выкладывает в своих соцсетях фотографию, не подозревая, что эта бомба подорвет его самого. На фотографии изображены трое в камуфляже: сам Болонев (звезда эпизодических ролей сериалов в жанре НТВ), Евгений Пригожин (бизнесмен настолько разноплановый, что не сходит с газетных полос) и некий мужчина (назовем его для верности мистер Х). На заднем фоне уверено распознается фрагмент памятника стахановскому движению, установленный в Ирмино — городе, который с 2014 года находится под контролем ЛНР. У фотографии подпись: «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму». Через пять часов этот пост замечает Telegram-канал «Рыбарь» и в 13:23 выкладывает пост, в котором уверено опознает в мистере Х лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Скриншот соцсети Поделиться Поделиться





Через пару часов новость с заголовком «Сергей Шнуров и Георгий Болонев готовятся к съемкам фильма в ЛНР» написала даже правительственная «Российская газета». И последовала серия опровержений.

Опровержение первое. Выступает пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин — это фотошоп, Сергей был за границей, сейчас в Турции.

Опровержение второе. С верифицированного аккаунта в запрещенной Россией соцсети от имени Шнурова появляется сообщение, что Болонев, хоть они лично и не знакомы, но человек он нехороший.

Скриншот соцсети Поделиться Поделиться





Опровержение третье. Болонев удаляет фотографию из «ВКонтакте», а страницу в запрещенной Россией соцсети вообще сносит от греха подальше.

Скриншот соцсети Поделиться Поделиться





Опровержение четвертое. В 17:16 в Telegram-канале пресс-службы Пригожина появляется ответ на журналистский запрос — «Публикуем комментарий Евгения Викторовича: «С Георгием Болоневым и Сергеем Гарусовым точно виделся вчера. Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах. Для удовлетворения вашего любопытства прикладываю оригинал фотографии». На приложенной фотографии у мистера Х другое лицо, честно говоря, больше похожее на Гарика Харламова, чем на Сергея Гарусова (но об этом чуть позже).

Опровержение пятое. Во «ВКонтакте» у Болонева появляются похожая (!) на ту, что у Пригожина, фотография и самый развернутый из всех постов в его состоящей из репостов и скупых фраз соцсети:

«Сколько шума от одной маленькой веселой фотографии. Я с Сергеем Гарусовым приехал познакомиться с жизнью жителей Донбасса и понять, чем мы им можем помочь. И как я написал, встретил своего старого знакомого Евгения Викторовича. Когда Серёжа Гарусов ходил по улицам Стаханова, то прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова. Вы не представляете сколько счастья добавила послевоенному Стаханову одна забавная фотография». (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

Опровержение шестое. В официальных аккаунтах Шнурова (в том числе в запрещенной сети) появляется коллаж фотографий из сети Болонева плюс фото Шнурова, которое якобы было использовано при фотошопе.

«Так называемые журналисты дали очередные поводы помусолить в «новостях» мою фамилию. То ли я эмигрировал в Швейцарию, то ли в ЛНР уехал. Короче, [не знаю] знает где, но очень интересно. А вот, к стати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Моё [лицо] можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к моей реальной жизни. Будьте здоровы». (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

Скриншот соцсети Поделиться Поделиться





В результате шестикратного отрицания мы имеем на руках четыре разных фотографии. Снимки-опровержения от Пригожина и от Болонева отличаются выражением лица самого Болонева. На том, что выложил актер, у него глаза закрыты, а на пригожинском фото — открыты.



Обратите внимание, что рост Георгия Болонева 177 см, рост Сергея Гарусова 172 см, рост Пригожина неизвестен//коллаж «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Георгий Болонев, 39 лет, родом из Бурятии, играл в театре. В его фильмографии девять проектов, однажды он сыграл одну из шести главных ролей. В эпизоде он снялся и в фильме «Турист» — картина о бойцах ЧВК в Центральноафриканской республике снималась непосредственно в ЦАР. Здесь же одну из ролей сыграл Сергей Гарусов. Саундтрек к «Туристу» записывал Сергей Шнуров, а Евгений Пригожин не особо активно опровергал, что именно он спонсировал съемки. В отличие от Болонева, который в соцсетях называл Россию «ублюдочной страной» и призывал подписывать петицию в защиту вступившего в бой с Росгвардией актера Устинова, Гарусов более последователен. Ленинградец, служил в ВДВ, занимался военно-патриотическим воспитанием школьников. Открыв для себя кино, продолжил прославлять традиции десантного братства, полутонов в его картине мире нет. После 24 февраля выражает активную поддержку действиям России на Украине, собирает средства для помощи военнослужащим. Если принимать за истину, что на опубликованных из Ирмино фото Сергей Гарусов, за последние три месяца он набрал вес, вырос сантиметров на 10 и начал носить очки.

На фото Сергей Гарусов (рост 172 см) и актер Александр Иншаков (рост 175 см)//фото из соцсетей Гарусова Поделиться Поделиться





Установить, какая из фотографий подлинная, невозможно из-за паршивого качества снимков. Но так ли это важно, если нам шесть раз уже сказали — Сергея Шнурова не было в Ирмино. В администрации города Стаханов (в ведении которой находится также Ирмино) «Фонтанке» сказали, что Сергея Шнурова не видели — по крайней мере, концертов не анонсировалось, а съемочную группу киношников, по словам собеседника, трудно не заметить в населенном пункте площадью с Приморский район Петербурга. В местных пабликах и чатах также нет ни одного живого свидетеля визита лидера группы «Ленинград». Впрочем, доказательств того, что Шнуров сейчас в Турции, тоже не предоставлено. А под публикациями в СМИ и соцсетях множатся комментарии с «одноразовых» аккаунтов, цель которых убедить, что нога Шнурова не ступала на растерзанную суверенитетным вопросом землю. Хотя казалось бы, в чем проблема артисту из «белого списка» российских исполнителей, у которого вот-вот состоится концерт в «Лужниках», посетить Донбасс. Патриоту же не должно быть за это стыдно?



Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

