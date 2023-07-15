Подросток и его пассажир в реанимации после ДТП под Выборгом: их мопед разорвало на части

После лобового ДТП с мопедом под Выборгом полиция возбудила уголовное дело. Как выяснилось, управлял транспортным средством несовершеннолетний, сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
ДТП случилось 14 июля в 10:35 на 108-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (Выборгский район). 17-летний юноша на мопеде «Ирбис», потеряв управление, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 72-летний мужчина. Подросток и его взрослый пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии — по данным 47news, они попали в реанимацию. У парня нет (и никогда не было) водительских прав, также он ехал без мотошлема и экипировки.
Издание публиковало фотографию с места ДТП. На ней видно, что мопед развалился напополам, переднее колесо оторвано.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
По информации «Фонтанки», водитель мопеда, несмотря на юный возраст и отсутствие прав, уже знаком полиции нарушением ПДД. За последние полтора года его привлекали к ответственности за езду пьяным (часть 3 статьи 12.8 КоАП) и без страховки (часть 2 статьи 12.37 КоАП).