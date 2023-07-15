    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Подросток и его пассажир в реанимации после ДТП под Выборгом: их мопед разорвало на части

    665
    2 комментария

    После лобового ДТП с мопедом под Выборгом полиция возбудила уголовное дело. Как выяснилось, управлял транспортным средством несовершеннолетний, сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Фото: 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП случилось 14 июля в 10:35 на 108-м километре автодороги Зеленогорск — Приморск — Выборг (Выборгский район). 17-летний юноша на мопеде «Ирбис», потеряв управление, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 72-летний мужчина. Подросток и его взрослый пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии — по данным 47news, они попали в реанимацию. У парня нет (и никогда не было) водительских прав, также он ехал без мотошлема и экипировки.

    Издание публиковало фотографию с места ДТП. На ней видно, что мопед развалился напополам, переднее колесо оторвано.

    Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

    По информации «Фонтанки», водитель мопеда, несмотря на юный возраст и отсутствие прав, уже знаком полиции нарушением ПДД. За последние полтора года его привлекали к ответственности за езду пьяным (часть 3 статьи 12.8 КоАП) и без страховки (часть 2 статьи 12.37 КоАП).

    Фото: 47news

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с подросткомДТП с детьмиДТП с мопедомВыезд на встречную полосуДТП в Ленобласти
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close