В Петербурге учительница перевела более 2,5 млн, испугавшись связи с ВСУ. Её подвела слепая вера в начальство

Очередной жертвой мошенников в Петербурге стала педагог столичной школы. Не желая финансировать армию Украины, она проспонсировала аферистов. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.
Об ошибке ценой почти в 2,6 млн рублей 82-летняя учительница рассказала полиции накануне. Три дня назад через «Телеграм» ей звонил мужчина — с неизвестного номера, но как будто хорошо знакомый. Контакт был подписан как директор московской школы, где она преподаёт музыку.
Новости были шокирующие. Учительницу предупредили, будто бы по финансовому следу в ВСУ по её душу идут из спецслужб. Настолько активно, что якобы уже возбуждено уголовное дело, и спасти может только деятельное сотрудничество. Перезванивать по известному номеру директору и переспрашивать она не стала. Звонки «от ФСБ» и вовлечённых в расследование «специалистов Центробанка» не заставили себя ждать.
Следуя их инструкциям, женщина побежала к банкомату и перевела свои сбережения на неизвестный счёт. Дело теперь действительно есть — по статье об особо крупном мошенничестве, в котором она потерпевшая.
Об уловке аферистов, пугающих финансированием ВСУ, ранее предупреждал Сбербанк. Жертве сообщают, что деньги на нужды украинской армии утекают с её счёта вследствие, например, кражи персональных данных. Так как ответственность в таком случае лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в госизмене. После на связь обычно выходит «служба безопасности банка», убеждающая перевести средства на будто бы безопасный счёт.