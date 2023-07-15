Как сделать свой гардероб экологичным? И что это вообще значит? Пять простых советов от стилиста

Люди могут сократить свое влияние на окружающую среду — достаточно учитывать весь жизненный цикл вещи Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Наша красноярская коллега Полина Бородкина — корреспондент NGS24.RU и профессиональный стилист. Она позиционирует себя как стилист устойчивой моды — это про ответственное и экологичное отношение к производству и потреблению вещей. Полина рассказала, как сделать свой гардероб более экологичным.



Что такое экологичный гардероб? В первую очередь это любимые и нужные вещи, которые вам идеально подходят и постоянно видят свет. А во-вторых, это вещи, при производстве которых воздействие на окружающую среду было минимальным.

Почему важно подходить к покупке одежды осознанно? Согласно данным программы ООН по окружающей среде, индустрия моды занимает второе место по величине потребления воды и отвечает примерно за 2–8% глобальных выбросов углекислого газа. Кроме того, только в России за год отправляется на свалку 2 миллиона тонн текстиля (по 15–17 кг на каждого городского жителя) — об этом говорится в исследовании благотворительного фонда «Второе дыхание» и Группы «ЭкоЛайн». На этом этапе люди могут сократить свое влияние на окружающую среду — достаточно учитывать весь жизненный цикл вещи: от добычи сырья до утилизации.

За почти полгода работы с гардеробами своих клиентов Полина поняла: чем глобальнее перемены, тем дольше человек будет готовиться к ним. Поэтому при переходе к осознанному потреблению одежды и экологичному гардеробу в целом она рекомендует воспользоваться техникой маленьких шагов — тут она будет как нельзя кстати. Не требуйте от себя всё и сразу. Ниже — то, с чего рекомендуется начать. Разберитесь со своим стилем Когда вы знаете, какой у вас стиль, какая одежда нравится вам, для каких случаев она нужна, как и с чем сочетать ее, то умеете выбирать в магазинах только то, что действительно нужно и сочетается с вашим гардеробом. Да, красивой одежды очень много, но в ваш гардероб должны попадать только то, что подходит именно вам.

Изучите свой вкус, чувство комфорта, потребности в одежде, жизненные ситуации. Это поможет как оптимизировать время и деньги, которые вы вкладываете в свой гардероб, так и позволит больше использовать то, что уже у вас есть, тем самым меньше покупать. Это и есть ключ к экологичному гардеробу.

В ваш гардероб должны попадать только те позиции, которые подходят именно вам Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Работайте с тем, что уже есть в гардеробе Наверняка в вашем шкафу есть вещи, которые вы носите в одном-двух комплектах. Дайте волю фантазии и поэкспериментируйте с ними: составьте с любимыми лонгсливом, свитером или брюками пару-тройку новых комплектов. Можно уделить внимание какому-то предмету гардероба на первой неделе, другому — на второй. И далее по нарастающей.

Как результат — решение проблем с вечными «нечего надеть» и «некуда повесить» и с потребностью постоянно что-то покупать. Всё потому, что у вас и так будет что носить. Полина не против покупок и сама любит делать их, но подходить к этому процессу нужно осознанно.

Откажитесь от fast fashion настолько, насколько это возможно для вас сейчас Fast fashion — быстрая мода. Бренды из этого сегмента — ныне ушедшие с российского рынка — смотрят на предложения крупных домов моды, очень быстро копируют идеи и дизайн, производят одежду по минимальной себестоимости и выпускают в продажу в больших количествах.

До своего ухода такие бренды спасали многих из нас: в их магазинах всегда можно было найти и какие-то базовые вещи, и трендовые позиции по невысоким ценам. Да, это кажется удобным, но в глобальной перспективе не работает. Дело в том, что гиганты массмаркета заинтересованы только в уровне своего дохода, но никак не в экологичности. Они всячески мотивируют нас покупать больше, при этом стараясь удешевить производство, используя не самые качественные ткани. Про уровень труда их рабочих, думаю, говорить не стоит. В итоге их вещи быстро приходят в негодность, иногда даже после первой стирки.



Откажитесь от быстрой моды там, где вы можете отказаться. То есть, если вам нравятся джинсы из такого магазина, они классно садятся на вас и сочетаются со многими вещами из вашего гардероба, — покупайте, не вопрос. Это будет хорошей покупкой. А вот если вы там регулярно скупаете вещи-однодневки, то тут стоит задуматься.

Гиганты массмаркета заинтересованы только в уровне своего дохода, но никак не в экологичности. Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Изучите локальные бренды После ухода мировых компаний с российского рынка в стране начали расцветать локальные бренды. Некоторые из них нацелены на экологичность. Они используют местные ткани, отшивают одежду в России и создают небольшие коллекции, чтобы не оставалось излишков. Есть магазины российских брендов, которые не используют полиэстер при производстве и применяют натуральные ткани с минимальным добавлением синтетики, где это необходимо технологически. Например, базовая белая футболка из хлопка идет с минимальной примесью эластана (95% и 5% соответственно). Такой тандем очень прочен и износоустойчив. Если футболка из такого материала помнется, то она так же легко выпрямится — проверено на себе.



Но даже если локальный бренд не производит вещь из грибного мицелия — альтернативы коже, он всё равно остается при прозрачном производстве, хорошем качестве и меньших объемах производства вещей. Это делает его гораздо более экологичным, чем крупные бренды. Ну и раз на то пошло, то в одежде локальных брендов вы будете выглядеть гораздо более «не так, как все», чем в вещах из массмаркета. Используйте ресейл и ходите в секонд-хенды Новую одежду необязательно покупать только в крупных торговых центрах. Это можно сделать и на досках объявлений или ресейл-площадках.

На «Авито» продают очень много вещей брендов, которые ушли из России приложение «Авито» Поделиться Поделиться





Не игнорируйте секонд-хенды, комиссионные и винтажные магазины — там тоже можно найти достойные брендовые вещи по разумной цене.



И напоследок: всегда можно организовать своп-вечеринку — мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя. Выберите то, что давно не носите, и предложите, например, подругам обменяться. Наверняка у них тоже найдутся такие вещи.