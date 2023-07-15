Где в Петербурге попробовать самые необычные десерты? 10 заведений, проверенных «Фонтанкой»

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вы уже пробовали свекольно-шоколадное мороженое? А съедобную сумку Dior? Ну а… десерт с жареным луком? Все эти необычные блюда подают в кафе и ресторанах нашего города. «(От)Личный Петербург» знает, куда идти не только за вкусом, но и впечатлениями. Рассказываем про 10 уникальных мест с кофе и десертами, проверенными «Фонтанкой». А в конце спрашиваем, что еще вам интересно!

Кстати, вы любите гастрономические пространства? Бывали в модных фудмоллах и фудхоллах, где собраны корнеры с самыми разными кухнями мира? Поделитесь названиями любимых площадок с «(От)Личным Петербургом»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидатов на нашу премию.



Самая зеленая кофейня в городе Chocolate Bar Secret Garden

Адрес: Каменноостровский проспект, 42, ДК им. Ленсовета

Это кофейня при настоящем зимнем саде в ДК имени Ленсовета на Каменноостровском проспекте.

Фото: Анастасия / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Chocolate Bar Secret Garden находится в той самой оранжерее, которую можно увидеть из фойе ДК им. Ленсовета в антракте. Но посидеть в самом кафе можно и без спектаклей — для этого нужно пройти сквозь здание ДК и внутренний двор. В саду есть небольшой фонтанчик, создающие уют лампочки и много растений под самый купол0 — тут все время лето, — рассказывает сотрудница «Фонтанки» Алина. — Кухня тоже радует — брала тут не только десерты, но и суп, было вкусно. Есть бельгийские вафли, включая сытные, есть салаты».



«Когда заходишь внутрь, ощущение, что ты оказался где-то в тропическом лесу. Настоящий оазис в сердце Петербурга! — присоединяется Анастасия. — Перемещаться по заведению можно по тропинкам из плитки, а это уже навевает воспоминания из детства — как будто ты в деревне у бабушки с дедушкой». Сицилийская классика от шефа из Италии Roma Antica

Адрес: улица Чайковского, 56

Небольшое кафе, расположенное рядом с Таврическим садом, славится отменной итальянской кухней. Заведение держит сицилиец Валентино, а за меню отвечает шеф-повар Джузеппе Д’Агостино.

«Это заведение довольно аутентично — оно не похоже на дорогие рестораны. Ты будто пришел в гости к двум обаятельным иностранцам и чувствуешь себя как дома. Что бы я ни попробовала, блюда всегда приготовлены идеально, — делится впечатлениями Елизавета. — Из десертов я бы рекомендовала заказать сицилийское канолло — хрустящую вафельную трубочку с начинкой из сыра. Чтобы насладиться ею по максимуму, садитесь за столик на террасе, закажите вкусный чай или холодный напиток и наслаждайтесь красотой зданий на улице Чайковского».

Гастробар с сенсорными десертами The Buddy Cafe

Адрес: улица Ломоносова, 14

В этом гастробаре — европейская и паназиатская кухня с элементами сенсорики, а интерьер напоминает Нью-Йорк. Главная фишка — в подаче блюд. Не удивляйтесь, если на десерт вам принесут мусс в виде белого гриба, воткнутого в землю из шоколада.

«Их десерты — это всегда эксперимент. Мне даже сложно описать, как выглядят блюда, — это каждый раз произведение искусства. Все не похожи друг на друга и на что-либо, что вы могли видеть где-то еще, — рассказывает Маргарита. — А еще там часто бывает живая музыка. Каждый раз это не навязчивые концерты, а просто мелодичное сопровождение чудесного вечера. В общем, в этом гастробаре можно почувствовать себя богемой».

«Панкеечная» из американских фильмов Pancake house

Адрес: Литейный проспект, 40

Это заведение специализируется на панкейках (американских толстых блинах) и крепах — привычных нам тонких блинчиках, но с французским акцентом. Интерьеры кафе выполнены в стиле безмятежных 1950-х.

«Ты будто оказываешься в американском фильме про идеальные 50-е, где в любом обычном кафе, куда ходят семьей, подают что-то очень красивое и вкусное, — рассказывает сотрудница «Фонтанки» Маргарита. — Здесь есть даже бургеры из панкейков. И вообще все такое милое: если бы у меня был ребенок, его день рождения мы бы точно праздновали там!» Рискнете попробовать мороженое с лисичками? Кондитерская «Вкусные штучки»

Адрес: улица Красного Курсанта, 1

Визитная карточка этой кондитерской — необычное мороженое. Создатели кафе не боятся экспериментировать с самыми смелыми сочетаниями ингредиентов.

Слева — мороженое с лисичками! Фото: Елизавета / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я была в шоке, когда увидела в меню мороженое со вкусом свеклы и шоколада, а еще анчоусами, ржаным солодом и табаком, — говорит Елизавета. — Правда, моей смелости хватило только на мороженое с лисичками. Оно показалось мне солоноватым, будто кто-то добавил в грибы сметану и решил заморозить блюдо до лучших времен. Шарик мороженого с горгонзолой на вкус тоже показался настоящим замороженным сыром! Но для тех, кому больше нравится классика, десерты здесь тоже найдутся. Можно, например, заказать шарик «халвы и топленого молока». Елена оказалась смелее и любит это кафе как раз за экзотические виды холодного лакомства. Больше всего переживает, что автор всех уникальных вкусов и хозяин заведения Кирилл Виноградов до сих пор не сделал мороженое со вкусом гречки. Зато свекольно-табачное, анчоусное, мороженое из корня лопуха и чесночное — ее любимые. Среди сорбетов она очень рекомендует яблочный с тархуном. Кстати, примерно через три года регулярного посещения все-таки распробовала тамошние пирожные (особенно канноли) и авторский горячий шоколад из сырья со всего света.

Здесь десерты приносят на картинах «Вкус искусства»

Адрес: Суворовский проспект, 15

Это арт-кофейня с авторскими десертами, будто бы сошедшими с полотен известных художников.

«Здесь красивые интерьеры, творческий дух и главное — десерты с изюминкой. Внутри заведения очень уютно: множество постеров, стилизованная мебель, креативные декорации. Пирожные подают на красивых тарелках с картинами известных художников — Уорхола, Кандинского, Дали и других, — делится Анастасия. — Мы брали десерты с собой, поэтому гастропутешествие удалось лишь наполовину: всё-таки фишка — в подаче. Впрочем, на вкус «искусство» впечатляет не меньше. Нежная текстура, понятные сочетания, отсутствие приторности — десерты понравились».

А тут пирожные готовят из моркови, трав и лука Ресторан Minerals

Адрес: Невский проспект, 7–9

Фишка этого ресторана — использование в блюдах редких продуктов из разных регионов России. Благодаря необычным сочетаниям ингредиентов позиции меню довольно экстравагантны.

Фото: Петр / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Особое внимание привлек десерт с жареным луком, — вспоминает Петр. — Если задачей шефа было создать что-то яркое и запоминающееся, то он определенно с ней справился. Я столкнулся с изобилием вкусовых ощущений, которое не ожидаешь от позиций десертной группы: десерт абсолютно не сладкий и очень питательный. Я бы рекомендовал это блюдо! Но не ценителям вкусного, а любителям необычного. До сих пор помню эту штуку на вкус и чувствую ее запах».

Добро пожаловать в кофейню для принцесс! Кофейня Ohaus

Адрес: улица Академика Крылова, 4а

Если вы любите розовый, вам определенно нужно сюда прийти. Детали интерьера подобраны так, будто это заведение создано специально для девочек.

Фото: Ирина / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы с подругой прозвали это место штаб-квартирой принцесс, потому что весь интерьер оформлен в розовых тонах. Это не мой цвет, но всё сделано со вкусом, в помещениях приятно находиться, цветовая гамма не давит и не раздражает, — делится Ирина. — В кафе обширная кофейная карта, есть чем перекусить. Пространство разделено на две зоны: есть столики на первом этаже рядом с кассой, есть диван со столиком на втором этаже. Наверху часто проходят мероприятия: съёмки, кинопоказы, лекции. А еще в кофейне шикарный туалет с дискошаром!»

Тут можно съесть ноги Атланта и сумку Dior Кондитерская Анны Красовской

Адрес: улица Академика Павлова, 5

Меню этой кондитерской меняется каждые три месяца. Новая коллекция пирожных каждый раз объединена концептуальной тематикой.

Так выглядели десерты-сумки из весенней коллекции Фото: Елизавета / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я познакомилась с этим местом прошлым летом, когда мне подарили набор пирожных из петербургской коллекции. Никогда не забуду десерты в виде ног Атлантов и сладкую сковороду с жареной корюшкой! — рассказывает Елизавета. — Весной все пирожные были выполнены в виде модных сумочек: Chanel — со вкусом лаванды, лимона, меда и липового чая, Dior — с шоколадом и апельсином, Gucci — с шоколадом, миндалем и персиком. Сейчас в кондитерской продают пирожные в виде ягод и фруктов. В кафе классный интерьер, есть терраса — здесь всегда приятно устроить чаепитие».

Сюда идите за китайскими карамелизированными фруктами Ресторан «Ми Фан»

Адрес: улица Беринга, 27, корп. 1

Ресторан китайской кухни, где блюда по классическим рецептам готовят повара из Поднебесной.

«Я бывала в Китае. И когда наткнулась на это заведение — была по-настоящему удивлена: здесь действительно готовят аутентичные блюда. Раз уж мы говорим про десерты, обязательно попробуйте фрукты в карамели и жареное молоко, — рекомендует Елизавета. — Их подают горячими. Они очень напоминают фрукты на палочке, которые продаются в Китае на каждом углу. Ты надкусываешь карамель, наслаждаешься ее хрустом и чувствуешь, как сладость сменяется на кисловатый привкус плода. Жареное молоко похоже на нежнейший крем в хрустящем кляре».



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