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    Валерьянка уже не помогает. За полгода россияне потратили 4 миллиарда рублей на антидепрессанты

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    Россияне потратили на покупку антидепрессантов 4 миллиарда 300 миллионов рублей — и это только с начала 2023 года. Об этом 14 июля сообщают «Ведомости».

    В целом по отрасли аналитики фиксируют, в общем-то, небольшой рост — всего 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (который тоже был нервным).

    Но вот участники рынка говорят о прямо-таки взрывном росте спроса на антидепрессанты в январе — мае 2023 года. По данным одной из столичных аптечных сетей, в это время её клиенты стали покупать на 30% больше успокоительных. Реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте».

    В общую тенденцию такая статистика полностью укладывается. Как сообщили «Ведомостям» в компании RNC Pharma, рынок антидепрессантов сегодня один из лидеров по росту. По данным компании, с 2018-го по 2022 год продажи таких препаратов в ценах дистрибьюторов увеличились с 4 млрд до 10 млрд рублей. По оценкам экспертов, сначала спрос стимулировали страхи времён пандемии, затем — «весь комплекс событий на Украине».

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    Антидепрессанты
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