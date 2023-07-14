Валерьянка уже не помогает. За полгода россияне потратили 4 миллиарда рублей на антидепрессанты

Россияне потратили на покупку антидепрессантов 4 миллиарда 300 миллионов рублей — и это только с начала 2023 года. Об этом 14 июля сообщают «Ведомости».



В целом по отрасли аналитики фиксируют, в общем-то, небольшой рост — всего 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (который тоже был нервным).



Но вот участники рынка говорят о прямо-таки взрывном росте спроса на антидепрессанты в январе — мае 2023 года. По данным одной из столичных аптечных сетей, в это время её клиенты стали покупать на 30% больше успокоительных. Реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте».

