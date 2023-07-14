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    47news: Вся Ленобласть завязана на фирму того, кого взяли на взятке замминистру по «цифре»

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    Компания «БФТ», главу которой накануне отправили под домашний арест в Москве вместе с замминистра цифрового развития, тесно связана с Ленинградской областью.

    Как пишут коллеги с 47news, фирма Александра Моносова является крепким IT-контрагентом регионального правительства. Так, «БФТ» — якорная для ГКО ЛО «Оператор электронного правительства» и ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО». С ней заключались контракты на сопровождение или развитие таких информационных систем, как «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», «Открытый бюджет», «Государственный заказ Ленобласти», «Автоматизированная информационная система управления имуществом Ленобласти».

    Всего за последние годы из бюджета Ленобласти было выплачено этой компании под миллиард рублей. Как выразился один из собеседников 47news в правительстве Ленинградской области, «Ленобласть полностью завязана на "БФТ"». Подробнее читайте в материале 47news.

    Накануне суд в Москве отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Его обвиняют в получении взятки. Такую же меру избрали петербуржцу Александру Моносову, который ныне возглавляет «БТФ-холдинг». Моносову вменяют дачу взятки должностному лицу. По информации «Ведомостей», он и Паршин проходят по одному делу.

    Александр Моносов родился в 1970 году в Ленинграде, окончил Петербургский технический университет и Международный банковский институт. Работать начал в 1994 году в «Национальном кредите», спустя 2 года уже руководил ИТ-департаментом «Интурбанка», в 2002-м создал и возглавил компании «БИС Северо-Запад» и «БСС Северо-Запад», продвигающие софт для банковского и финансового сектора.

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