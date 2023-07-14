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    Смена пола в России окончательно запрещена

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    Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете смены пола. Об этом стало известно на заседании нижней палаты парламента 14 июля.

    Депутаты Госдумы проголосовали за законопроект единогласно. Документ предусматривает запрет на смену документов, гормональную терапию, хирургические вмешательства. Трансгендерным людям запретят становиться опекунами или усыновителями. Кроме того, если один из супругов совершил трансгендерный переход, брак будет аннулирован.

    Подзаконные акты, которые регулировали процесс «смены пола», будут отменены. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время заседания Госдумы.

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