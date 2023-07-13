Показал, где спрятал тела отца и деда. СК раскрыл финал семейной драмы в Гатчинском районе Ленобласти

В Гатчинском районе области после восьми недель поисков обнаружены тела двух мужчин – отца и сына. Всё это время они считались без вести пропавшими, но следствие подозревало, что к исчезновению причастен, соответственно, внук и сын пропавших. О развязке в криминальной семейной драмы 13 июля рассказывает портал 47news со ссылкой на СК Ленобласти.



Ранее обвинение ранее было предъявлено мужчине, по версии следствия, совершившему убийство отца и деда. Это 35-летний безработный, ранее судимый за незаконное пересечение границы. По предварительным данным, он несколько раз ударил родных по голове. Мужчина объяснил, что на расправу решился с целью скрыть кражу. С банковской карты деда он перевёл 1,2 миллиона рублей. Куда вывез тела – показал.

