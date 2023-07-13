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    Показал, где спрятал тела отца и деда. СК раскрыл финал семейной драмы в Гатчинском районе Ленобласти

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    В Гатчинском районе области после восьми недель поисков обнаружены тела двух мужчин – отца и сына. Всё это время они считались без вести пропавшими, но следствие подозревало, что к исчезновению причастен, соответственно, внук и сын пропавших. О развязке в криминальной семейной драмы 13 июля рассказывает портал 47news со ссылкой на СК Ленобласти.

    Ранее обвинение ранее было предъявлено мужчине, по версии следствия, совершившему убийство отца и деда. Это 35-летний безработный, ранее судимый за незаконное пересечение границы. По предварительным данным, он несколько раз ударил родных по голове. Мужчина объяснил, что на расправу решился с целью скрыть кражу. С банковской карты деда он перевёл 1,2 миллиона рублей. Куда вывез тела – показал.

    "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", — говорится в сообщении СК.

    Об исчезновении 59-летнего и 87-летнего мужчин сообщил сам обвиняемый в середине мая. Родственники якобы ушли из дома и не вернулись. Уже через несколько дней его задержали подозрению в двойном убийстве.

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    Двойное убийствоГатчинский район
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