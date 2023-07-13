Задержан замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. Следствие просит об аресте

Заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин задержан Следственным комитетом, сообщает 13 июля РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — цитирует агентство слова Петренко.
«Коммерсантъ» передаёт, что Паршину инкриминируют «получение взятки в особо крупном размере». Собеседник «Ъ» в правительстве уточнил, что Паршин якобы был взят с поличным при получении взятки.
Эту версию подтверждает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он написал, что Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов».
По данным РИА Новости, следствие вышло в суд с просьбой об аресте Паршина. В Минцифры агентству сообщили, что оказывают все необходимое содействие в связи с расследованием.