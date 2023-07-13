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    Задержан замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. Следствие просит об аресте

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    Заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин задержан Следственным комитетом, сообщает 13 июля РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

    «Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — цитирует агентство слова Петренко.

    «Коммерсантъ» передаёт, что Паршину инкриминируют «получение взятки в особо крупном размере». Собеседник «Ъ» в правительстве уточнил, что Паршин якобы был взят с поличным при получении взятки.

    Эту версию подтверждает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он написал, что Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов».

    По данным РИА Новости, следствие вышло в суд с просьбой об аресте Паршина. В Минцифры агентству сообщили, что оказывают все необходимое содействие в связи с расследованием.

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