Бастрыкин поручил провести проверку по информации об избиении депутатом Булавиновым бывшей жены

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об избиении депутатом Госдумы Вадимом Булавиновым бывшей супруги. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства. Глава Нижегородского управления должен будет предоставить доклад о ходе проверочных мероприятий и их результатах.



«В эфире федерального телеканала сообщалось, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Булавинов в Нижнем Новгороде избил бывшую супругу, причинив ей различные травмы. Когда женщина приехала за своими вещами в дом, где ранее проживала с Булавиновым, бывший муж в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и избил», — говорится в сообщении.