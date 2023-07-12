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    Бастрыкин поручил провести проверку по информации об избиении депутатом Булавиновым бывшей жены

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об избиении депутатом Госдумы Вадимом Булавиновым бывшей супруги. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ведомства. Глава Нижегородского управления должен будет предоставить доклад о ходе проверочных мероприятий и их результатах.

    «В эфире федерального телеканала сообщалось, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадим Булавинов в Нижнем Новгороде избил бывшую супругу, причинив ей различные травмы. Когда женщина приехала за своими вещами в дом, где ранее проживала с Булавиновым, бывший муж в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и избил», — говорится в сообщении.

    Бывшая жена депутата заявила, что Булавинов сломал ей нос и нанес другие повреждения. Сам народный избранник факт избиения отрицает.

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    Вадим БулавиновИзбиение жены
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