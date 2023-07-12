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    Депутат Булавинов отрицает избиение жены. В партии уже сказали, что думают по этому поводу

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    Депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов утверждает, что не избивал бывшую жену.

    «Прочитал сегодня все новости про «якобы избиение» моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда», — написал народный избранник на своей странице «ВКонтакте» 11 июля.

    В региональном отделении партии «Единая России» уже отреагировали на сообщения в СМИ. Соратники заявили, что вопрос о членстве Булавинова будет решаться, если его вину докажут. Об этом сообщает портал NN.RU.

    Напомним, во вторник бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода публично заявила о том, что Булавинов избил ее и сломал нос.

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