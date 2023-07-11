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    Гематомы, перелом носа. Бывшая жена обвинила депутата Госдумы в избиении

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    Супруги находятся в разводе уже три года
    Супруги находятся в разводе уже три годаФото: Коллаж: Наталья Бурухина, Никита Кубасов / NN.Ru
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    Бывшая супруга экс-главы Нижнего Новгорода и действующего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Булавинова обвинила его в избиении. Об этом адвокат женщины Никита Кубасов рассказал во вторник, 11 июля, местному изданию NN.RU.

    Медицинская справка
    Медицинская справкаФото: Никита Кубасов / NN.Ru
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    По словам представителя экс-супруги, парламентарий набросился на его подзащитную с кулаками прямо с порога. Он рассказал журналистам, что 3 июля Надежда приехал в дом к Вадиму Булавинову, где ранее они проживали вместе. Домработница позвонила женщине и сказала, что депутат приказал собрать все личные вещи экс-супруги и выбросить. Адвокат потерпевшей добавил, что вместо адекватного разговора Булавинов якобы начал избивать женщину ногами и руками.

    Материалы произошедшего находятся на проверке в СК по Нижегородской области, сказал защитник. У женщины зафиксированы различные травмы — ушибы, гематомы и перелом носа.

    В ведомстве NN.RU сообщили, что «пока не обладают никакой информацией». Сам парламентарий и экс-глава Нижнего Новгорода на звонки журналистов не ответил.

    Супруги находятся в разводе уже три года
    Супруги находятся в разводе уже три годаФото: Коллаж: Наталья Бурухина, Никита Кубасов / NN.Ru
    Медицинская справка
    Медицинская справкаФото: Никита Кубасов / NN.Ru

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