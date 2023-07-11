Гематомы, перелом носа. Бывшая жена обвинила депутата Госдумы в избиении

Супруги находятся в разводе уже три года

Супруги находятся в разводе уже три года Фото: Коллаж: Наталья Бурухина, Никита Кубасов / NN.Ru

Бывшая супруга экс-главы Нижнего Новгорода и действующего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Булавинова обвинила его в избиении. Об этом адвокат женщины Никита Кубасов рассказал во вторник, 11 июля, местному изданию NN.RU .

По словам представителя экс-супруги, парламентарий набросился на его подзащитную с кулаками прямо с порога. Он рассказал журналистам, что 3 июля Надежда приехал в дом к Вадиму Булавинову, где ранее они проживали вместе. Домработница позвонила женщине и сказала, что депутат приказал собрать все личные вещи экс-супруги и выбросить. Адвокат потерпевшей добавил, что вместо адекватного разговора Булавинов якобы начал избивать женщину ногами и руками.

Материалы произошедшего находятся на проверке в СК по Нижегородской области, сказал защитник. У женщины зафиксированы различные травмы — ушибы, гематомы и перелом носа.



В ведомстве NN.RU сообщили, что «пока не обладают никакой информацией». Сам парламентарий и экс-глава Нижнего Новгорода на звонки журналистов не ответил.